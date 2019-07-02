Gazeta Prawna: для Польши и Прибалтики «Северный поток —2» — это троянский конь России в Европе

В отличие от Германии, Польша, прибалтийские страны и Дания рассматривают газопровод «Северный поток — 2» прежде всего как политический, а не экономический проект, пишет польская журналистка Алиция Денека. В издании Gazeta Prawna она объясняет, что при этом для Берлина изоляция России имеет свои границы — бизнес не должен страдать только потому, что страны Центрально-Восточной Европы рассматривают Россию в качестве агрессора и хотят от неё независимости.

В мае этого года начала действовать директива Евросоюза, которая касается проекта «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря из России в Германию рядом с уже построенным газопроводом «Северный поток». Государства ЕС имеют в распоряжении девять месяцев для введения предписаний директивы в свои правовые системы. Польша, прибалтийские страны, а также Дания сопротивляются строительству газопровода. В то же время Германия рассматривает Россию как партнёра по бизнесу и в строительстве газопровода видит прежде всего экономические интересы, пишет в издании Gazeta Prawna польская журналистка Алиция Денека.

Европейский союз в очередной раз разделился во мнениях. С точки зрения Польши и прибалтийских стран, строительство второй нитки газопровода — это, прежде всего, политический, а не экономический проект, как утверждают россияне или немцы. «Северный поток —2» рассматривается ими как российский троянский конь, который позволит Кремлю усилить своё влияние в Европе — в результате чего весь континент в ещё большей степени будет зависеть от российского газа», — подчёркивает автор.

Польша и прибалтийские страны хотят уменьшить свою зависимость от Кремля. Но для Берлина изоляция России, однако, имеет свои границы — бизнес не может пострадать только потому, что страны Центрально-Восточной Европы рассматривают Россию в качестве агрессора и хотят независимости от Москвы, продолжает она.

Строительство «Северного потока —2» осложняет и Дания, она до настоящего момента не дала согласия на прокладку газопровода по своим водам, отмечает Денека.

«Газпром» утверждает, что на сегодняшний день построено 69% газопровода, и его представители признают, что не закончат строительство «Северного потока — 2» до конца текущего года. Они считают, что новый газопровод вместе с наземным путём в Германии будет передан в эксплуатацию в первой половине 2020 года, и очень даже возможно, что это наступит перед окончательной датой введения газовой директивы всеми государствами Евросоюза.

В конце 2019 года заканчивается транзитный договор между Украиной и Россией, который обеспечивал поступление российского газа в Европу. Россия вернулась к переговорам с Киевом. Продление газового договора отвечает не только интересам Москвы, но и Киева. Благодаря тому, что западный сосед России является транзитным государством, в бюджет Украины только в прошлом году поступило $2,7млрд, что в свою очередь составляет 3% ВВП страны, приводит данные автор.

Более того, администрация Трампа не скрывает, что транзит газа — это один из наилучших инструментов в борьбе за сферы влияния на международной арене. Сейчас Соединённые Штаты контролируют 24% энергетического рынка в ЕС, в свою очередь Россия — 35%. После того как строительство газопровода закончится, ситуация на энергетическом рынке ЕС изменится.

Белый дом намеренно критикует Кремль и пугает Россию введением санкций. Однако в интересах США скорее задержка строительства газопровода, нежели его полная остановка. Во-первых, это ослабляет позицию России в Евросоюзе. Во-вторых, сейчас Украина сможет оказывать давление на Кремль и требовать больших оплат за транзит голубого топлива. «Такая расстановка больше отвечает геополитическим стратегиям Соединённых Штатов», — резюмирует в издании Gazeta Prawna польская журналистка Алиция Денека.