Gazeta Prawna: для Польши и Прибалтики «Северный поток —2» — это троянский конь России в Европе

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Глава МИД Польши: ЕС слаб, и ему следует всегда прислушиваться к США TVN24
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NZZ: западный кинематограф открыл для себя мир российских катастроф Neue Zürcher Zeitung
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Thüringer Allgemeine: Путин вернул русским гордость — для них это важнее неведомой свободы Thüringer Allgemeine
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CNN: Кремль пригласит Трампа на празднование Дня Победы в следующем году CNN
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Обозреватель Hill: чтобы противостоять России, США необходимо ликвидировать отставание в Арктике Hill
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Der Tagesspiegel: «причуда» кремлёвского аскета породила массу слухов Der Tagesspiegel
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Guardian: Путин прав насчёт краха либерализма, но в этом есть и вина Европы Guardian
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Эрдоган: Трамп пообещал, что санкций за С-400 не будет Hürriyet Daily News
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«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»
Санкт-петербургский «Зенит» вернул в свои ряды нападающего Дмитрия Полоза.
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Европейский совет согласовал кандидатов в руководство евроструктур
Председатель Европейского совета Дональд Туск в своём микроблоге в Twitter сообщил, что Европейский совет согласовал кандидатов в руководство евроструктур.
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Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу
Власти Московской области помогут семьям с небольшим доходом собрать первоклассников в школу, сообщает телеканал «360».
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Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга женского одиночного турнира Уимблдона.
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Эксперт оценил решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Известиями» оценил решение стран ОПЕК+ одобрить долгосрочную хартию о сотрудничестве, а также продлить сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев.
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Подмосковье направит гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области
В Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра регионального правительства по социальным коммуникациям Ирину Плещёву.
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Тульский «Арсенал» и «Пршибрам» сыграли безголевую ничью в товарищеском матче
На сборах в Австрии клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» сыграл вничью с представителем чемпионата Чехии «Пршибрамом».
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Стороны конфликта в Донбассе обсудят «хлебное перемирие»
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».
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СМИ: Найдено тело пропавшей швейцарской футболистки
Тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили найдено на озере Комо.
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Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского. Им оказался уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев.
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Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир
Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение главе Белоруссии Александру Лукашенко посетить второй форум регионов двух стран, который состоится осенью в Житомире.
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«Тоттенхэм» объявил о переходе футболиста Ндомбеле
Лондонский «Тоттенхэм» усилился полузащитником сборной Франции Тонги Ндомбеле.
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Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале
Певец Филипп Киркоров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.
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Федерер добыл победу над Харрисом в стартовом матче Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл первый сет Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР, однако сумел добыть итоговую победу в матче турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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АвтоВАЗ приостанавливает производство с 3 июля
В АвтоВАЗе сообщили, что намерены приостановить с 3 июля производство автомобилей на площадках в Тольятти и Ижевске.
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Катер «Комета» перевёз более 9 тысяч пассажиров между Севастополем и Ялтой в июне
Скоростное судно на подводных крыльях «Комета» перевезло более 9,3 тыс. пассажиров по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь в июне.
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Флинк победила Хибберт и вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Варвара Флинк добыла победу над испанкой Паулой Бадосой Хибберт и вышла во второй раунд женского одиночного разряда Уимблдона.
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Грызлов: данные ОБСЕ подтверждают разведение сил у Станицы Луганской
Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населённого пункта Станица Луганская в Донбассе.
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WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории.
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Путин отменил своё участие в форуме «Реки России»
Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России», в ближайшее время у главы государства запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.
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Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население
Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера «Западный» Северо-Западного федерального округа, что естественная убыль населения России за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек.
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Рублёв обыграл Гарина и вышел во второй круг Уимблдона
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над чилийцем Кристьяном Гарином в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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В Воркуте состоится «Арктический марафон»
Марафонский забег под названием «Арктический марафон — 2019» пройдёт 21 июля в Воркуте.
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Роспотребнадзор отчитался о проверке детских лагерей в Омской области
Управление Роспотребнадзора по Омской области отчиталось о проверке детских оздоровительных учреждений, сообщает Gorod55.ru.
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В Калининградской области рассказали о планах повысить уровень газификации
В Калининградской области рассказали о планах по повышению уровня газификации в восьми муниципальных образованиях в ближайшие два года, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Сергея Черномаза.
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Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
Министерство иностранных дел Тайваня продлило ещё на год безвизовый режим для граждан России.
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
Российский лидер Владимир Путин поручил с 1 января 2020 года увеличить выплаты по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет до прожиточного минимума на ребёнка в субъекте в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
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СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны после обстрела украинскими силовиками съёмочной группы ВГТРК в Донбассе.
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Кокорин начал проходить курс реабилитации в Москве
Осуждённый футболист Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
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В Новгородской области заявили о росте внешнеторгового оборота на 18% в I квартале
Внешнеторговый оборот Новгородской области в I квартале 2019 года превысил $554 млн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Кузнецова: вижу свет в конце тоннеля после травм
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своём самочувствии после затяжной травмы.
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Калашников оценил отзыв приглашений наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал отмену приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы в украинский парламент.
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В Подмосковье почти 960 детей-сирот устроили в приёмные семьи с начала года
В Московской области почти 960 детей-сирот устроили в приёмные семьи с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.
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Московские школьники завоевали медали на Балтийской олимпиаде по географии
Московские школьники выиграли две медали на Балтийской олимпиаде по географии, сообщает НСН.
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Захарова: действия ВВС Израиля угрожают стабильности региона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
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Теннисистка Кузнецова рассказала о проблеме с получением визы США
Российская теннисистка Светлана Кузнецова, говоря о своём желании сыграть на четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open, рассказала о проблемах, возникших с получением американской визы.
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В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине
В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.
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СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников
Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков-подводников в результате возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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Дьяченко проиграла Младенович в первом круге Уимблдона
Россиянка Виталия Дьяченко потерпела поражение от француженки Кристины Младенович в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Кадыров призвал правоохранителей усилить борьбу с терроризмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нужно усилить деятельность по профилактике терроризма.
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В Совфеде прокомментировали заявление чешского депутата о санкциях
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление зампреда палаты депутатов парламента Чехии Войтеха Филипа, который осудил санкции в отношении России.
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Краков может отказаться от проведения Европейских игр — 2023
Польский город Краков может отказаться от проведения Европейских игр 2023 года.
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Опрос: более четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
По данным ВЦИОМ, 28% москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Мосгордуму. 16% ответили, что скорее всего пойдут на выборы. Отмечается, что ещё 29% пока не решили.
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Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собаками
Столичные ветеринары рассказали о правильном уходе за собаками, сообщает Newinform. Рекомендации приурочены ко Дню собак, который отмечается 2 июля.
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Пелагея стала хедлайнером фестиваля «Петербург Live»
Певица Пелагея стала хедлайнером фестиваля «Петербург Live», который запланирован на 12 июля. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на организаторов.
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Калинская проиграла Линетт на старте Уимблдона
Россиянка Анна Калинская потерпела поражение от представительницы Польши Магды Линетт в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Объявлены победители Архитектурной премии Москвы
Стали известны победители Архитектурной премии Москвы. Жюри работало в два этапа. Сначала были выбраны финалисты, затем — лауреаты.
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Спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об интенсивности метеорологических явлений с 19:00 2 июля до 18:00 3 июля в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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На Московский урбанистический форум приедут представители 33 стран
В деловой программе Московского урбанистического форума могут принять участие не менее 7 тыс. представителей из 33 стран.
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Чешский депутат прокомментировал ситуацию с санкциями против России
Зампред палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.