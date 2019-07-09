GW: у России раздвоение личности — «европейский разум» борется с «великодержавным сердцем»

Россия вмешивается и вносит хаос в ЕС, но это не плановая стратегия, а лишь желание скомпрометировать либеральную демократию, считает аналитик Кадри Лиик. В беседе с Gazeta Wyborcza она объясняет, что вражеское отношение России к ЕС обусловлено тем, что РФ борется сама с собой, не понимая, чего она хочет больше: быть частью «европейского дома» или самостоятельно стать великой державой.

Президента России Владимира Путина волнует мнение Запада гораздо сильнее, чем может показаться. Он узник своих ошибок и не знает, как из них выкарабкаться, говорит в интервью изданию Gazeta Wyborcza аналитик Европейского совета по международным отношениям Кадри Лиик.

«Путин точно не признается в совершённых ошибках, потому что его гордость не позволит ему этого сделать. Спесь — это главное препятствие. Но мы должны поступать так, чтобы его в этом убедить. Я уверена в том, что Путин хочет выйти из Донбасса. Он знает, что это проигрышная инвестиция. Ему нужен был рычаг давления на Украину, а в итоге он получил покрытый ржавчиной металлолом, обслуживание которого дорого обходится... Путин хотел бы отступить, не теряя при этом лицо и получив что-то взамен. Не бесплатно. Путин не верит в нравоучительную риторику Запада, он видит в ней холодную игру интересов, но при этом может принять к сведению факты и считается с реальностью», — убеждена аналитик. К примеру, перед 2014 годом Путин хотел довести дело до раздела Украины. В итоге он изменил мнение и решил вмешаться в Донбасс, рассказывает Кадри Лиик.

В беседе аналитик предлагает ЕС вернуться к переговорам с Россией, не упуская из виду разногласий во мнениях о ценностях и интересах. «Диалог — не самоцель. Я не хочу возвращения к формату business as usual, как до 2014 года. Переговоры нужны, но не для того, чтобы делать бизнес или деньги, а чтобы обсуждать вопросы, которые требуют этого обсуждения», — объясняет она.

Канцлер Меркель проводит регулярные переговоры с Путиным. Она высказывает ему своё мнение. И это хорошо. Несмотря на то что Путин пока что не изменил своих действий в отношении Донбасса, всё равно стоит и дальше разговаривать, потому что, возможно, в конечном итоге это приведёт к изменению его стратегии на Украине. «Нам следует отказаться от этой одержимости: говорить/не говорить», — подчёркивает Кадри Лиик. ЕС должен оказывать давление, придерживаться политики санкций и терпеливо ждать, пока они принесут результаты. А также иметь единую политику в отношении России, перечисляет она.

Эксперт не может однозначно ответить на вопрос, было ли принятие России обратно в ПАСЕ ошибкой или правильным шагом. «Я сама не знаю, как я бы голосовала, если бы мне пришлось. Конечно, Россия не выполняет условий членства. Но выполняет ли их Азербайджан? Будет ли Совет Европы лучше, если Россию исключить на постоянной основе?» — задаётся вопросами аналитик.

ЕС в отношениях с Россией кроме Кремля имеет в качестве партнёра и российское гражданское общество. «Я с этими людьми говорю — и я знаю, как сильно они хотят, чтобы Европа про них не забыла. Более того, они чувствуют себя обиженными на ЕС за то, что он ведёт себя так, будто общество приравнивается к режиму», — объясняет эксперт. «Мы должны проявлять к россиянам симпатию, эмпатию и понимание их ситуации. Нам надо отказаться от позиции морального превосходства. И мы ясно должны им показать готовность Европы к их принятию, как только позиция властей России в самых важных вопросах изменится. ЕС необходимо взвешивать своё поведение в отношении Кремля и в отношении общества — моральный пуризм правил и практическую эффективность», — призывает Кадри Лиик.

Более того, в вопросе санкций Европа намного более едина, чем многие считают. Санкции были продлены — и никаких более серьёзных дебатов или сопротивления не было. Популистский и националистский правый толк ЕС, несмотря на поддержку и финансирование со стороны Кремля, не обладает ни необходимыми интеллектуальными способностями, ни политической силой, чтобы изменить позицию ЕС.

Россия, конечно, вмешивается и вносит хаос, но это не плановая стратегия. Она хочет компрометировать либеральную демократию, но более далеко идущей цели она не имеет. «Не существует стратегического плана в отношении врага, имеет место лишь просто-напросто враждебное отношение», — подчёркивает эксперт.

«А вообще-то у России раздвоение личности на разум и сердце. Разум подсказывает стремиться к объединённой Европе, к «общему дому», в который и она поместится и тем самым уменьшит мощь ЕС. Но сердце говорит ей думать категориями политики великой державы, политики имперской силы и национализма. Следовательно, Россия борется сама с собой», — добавляет она.

В отношении с Россией ЕС должен быть решительным, но не в риторике, которую Россия не воспринимает всерьёз. Глава российской дипломатии Сергей Лавров говорит открыто, что Запад часто злоупотребляет нравоучительным тоном, но не действует. И он прав. Слова у ЕС уже есть. Теперь морально правильную позицию ЕС должен суметь перенести на эффективную практику. А чтобы это сделать, ЕС должен начать с себя. Навести порядок внутри, приспособиться к сложным временам глобализации и выработать единую позицию в отношении Китая, противостоять общественным и экономическим внутренним проблемам.

«Россия погружалась и продолжает погружаться в проблемы, потому что российский политический класс не в состоянии противостоять глобальным проблемам и признаваться в собственных ошибках. Европейский политический класс умеет это делать, но ему тоже нужно время и терпение», — резюмирует в интервью изданию Gazeta Wyborcza аналитик Европейского совета по международным отношениям Кадри Лиик.