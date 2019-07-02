Эксперт: Украина, Грузия и Молдавия — это фронт сегодняшней холодной войны

Причиной конфликта между Россией и Западом выступает не личность президента России Владимира Путина, как многие думают. Истина кроется в системном конфликте, похожем на период холодной войны, в котором идёт борьба двух нормативных систем, уверен американский аналитик Брайан Уитмор. По его мнению, как пишет Forsal, Украина, Грузия и Молдавия — это Западный Берлин сегодняшнего времени.

«Конфликт, в котором мы находимся с Российской Федерацией, надо видеть в контексте. Это конфликт системный, похожий на тот, каким была холодная война», — уверен американский аналитик по вопросам России, директор российских исследований в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне Брайан Уитмор. «Есть множество вещей, которые отличаются от периода холодной войны, но имеется и много общего. К примеру, это спор между двумя нормативными системами», — отметил эксперт. «На Западе это права личности, ответственность властей, правовое государство, выполнение договоров», — приводит портал Forsal его слова на встрече, организованной посольством США в Варшаве.

В России система также основывается на серьёзных принципах: на зависимости клиента от начальника, неписаных правилах, олигархических клановых структурах, коррупции, которая не является болезнью, а лишь характерной чертой системы. Таким образом управляют Россией. Россией всегда так правили, и в период Великого Московского княжества, и Российской Империи, и в Советском Союзе, и в постсоветской Российской Федерации», отметил он. «На самом деле правит — это одно из моих любимых слов — «система», — уверяет Уитмор.

По его мнению, независимо от того, правят ли Россией цари или бояре, генеральные секретари или президенты и парламенты, формальные институты не имеют значения, значение имеют лишь неформальные институты. А это противоречит западной системе, основанной на институтах.

По мнению Уитмора, ключевая баталия сегодня — это Украина, Грузия и Молдавия. «Это фронт сегодняшней холодной войны, Западный Берлин сегодняшнего времени», — подчеркнул эксперт. Поэтому в интересах Запада находится то, чтобы эти страны солидно осели в западной системе. «Не только потому, что хотим быть для них добрыми, хотя и хотим, но это также наш интерес в плане безопасности», — добавил он.

По его мнению, нужно устранять напряжения, снижать поляризацию общества, Запад также должен контролировать денежные потоки, подчеркнул он.

«Чтобы Россия изменилась и стала либеральной демократией, должна быть искоренена её специфическая «система», в противном случае президентом мог бы стать Гарри Каспаров, а изнутри действовала бы «система», продолжая создавать угрозу для западных ценностей», — считает Уитмор. «Я не считаю, что станет лучше, когда Путин уйдёт со сцены. Возможно, но это вовсе не обязательно», — убеждён он.

«Недостаточно лишиться Путина, надо демонтировать неформальную систему, созданную на протяжении тысячелетия. Я не думаю, что это является невозможным, но в течение тысячелетия чего-то такого мы не видели. Я не придерживаюсь антироссийской позиции. Я долго жил в России, у меня там очень хорошие друзья, я желаю им всего самого наилучшего, но я скептично настроен», — подвёл итог американский аналитик Брайан Уитмор.