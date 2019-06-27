Грузинский дипломат: Запад должен пообещать Грузии, что не оставит её один на один с Россией

«Я благодарен МИД Польши за заявление, осуждающее насилие в Грузии, оно наиболее адекватное среди всех, которые я видел», — заявил бывший посол Грузии в Лондоне Георгий Бадридзе. В эфире Polskie Radio он подчеркнул, что Запад должен пообещать грузинам, что не бросит их и не оставит один на один с Россией.

«Я благодарен МИД Польши за заявление, осуждающее насилие в Грузии, оно наиболее адекватное до сих пор среди всех, которые я видел», — сказал Георгий Бадридзе, бывший посол Грузии в Лондоне в беседе с Polskie Radio. Он отметил, что во время демонстраций часть людей лишилась зрения, было много раненых. «Нам нужно, чтобы европейские правительства осудили насилие властей и выразили свою солидарность с европейским прозападным обществом в Грузии», — призвал он.

Причиной возмущения такого большого количества людей и того, что они решились начать протест не против россиян, а против собственного правительства, являются действия этого правительства. Дело в том, что власти пытались нормализовать статус кво, то есть российскую «оккупацию». Грузины восприняли это как своего рода капитуляцию, объяснил дипломат.

Бадридзе уверяет, что демонстрация была мирной, но встретилась с резкой непропорциональной реакцией со стороны правительства и полиции. Это правда, что часть лиц пыталась войти в парламент, и это решительным образом было нарушением закона, однако не представляло реальной угрозы безопасности. По его мнению, реагируя, власти вышли за рамки закона, что усилило возмущение.

Глава правящей партии уступил в вопросе проведения в будущем году выборов по пропорциональному принципу. Однако он не уступил по вопросу отставки главы МИД и освобождения задержанных.

Российская реакция в виде отмены авиаперевозок в Грузию является «типичной для авторитарного режима» — он наказывает своих граждан, которые с удовольствием посещали Грузию. «В этом году мы ожидали полтора миллиона туристов. Кремль пытается также показывать протесты в Грузии как направленные якобы против россиян, не против оккупации российскими властями и их империалистической политики», — отмечает он.

В целом будут серьёзные последствия для грузинской экономики. В прошлом столетии Грузия дважды отвоевала свою независимость: в 1918-м и 1991 году. Грузины согласны с тем, что являются частью западной цивилизации. Это не тактический выбор, а цивилизационный. «Однако грустно, что Россия рассматривает свободу и демократию как угрозу. Россия не опасается НАТО, она боится альтернативной политической системы, которая могла бы заменить российскую авторитарную систему власти. Это суть конфликта между Россией и Грузией», — объяснил Бадридзе.

Грузины будут выступать за европейскую интеграцию, а Россия будет мешать Грузии на этом пути настолько, насколько сможет, добавил он.

Протесты будут продолжаться как минимум до момента больших уступок со стороны правительства. Они захотят честных выборов в ближайшем будущем. Думаю, что главной целью протестов является появление такого парламента и такого правительства, которые приведут страну к Западу, подчеркнул дипломат. «Западные государства должны ясно дать понять, что они не будут терпеть нарушения гражданских прав в Грузии, подавления демонстраций. Важно, чтобы они заверили грузинское общество в том, что оно не будет брошенным, что оно не останется один на один с Россией», — резюмирует бывший посол Грузии в Лондоне Георгий Бадридзе в беседе с Polskie Radio.