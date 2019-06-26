Foreign Policy: из-за сближения с Россией «Грузинская мечта» столкнулась с кошмаром

Недавно вспыхнувшие в Тбилиси протесты стали кошмаром для правящей партии «Грузинская мечта», пишут обозреватели The Foreign Policy Корнели Какачия и Бидзина Лебанидзе. По их мнению, последняя пыталась наладить отношения с Москвой, однако грузинскому обществу это пришлось не по душе, несмотря на то что сближение с Россией приносило стране серьёзные выгоды.

Уже в течение нескольких дней столицу Грузии, Тбилиси, потрясают антиправительственные демонстрации, пишут в своей статье для The Foreign Policy директор Грузинского института политики Корнели Какачия и старший аналитик этого же института Бидзина Лебанидзе. Правящая партия «Грузинская мечта» столкнулась с кошмаром: на улицы вышли протестующие, возмущённые тем, что эта политическая сила всё больше сближается с Россией. В частности, недавно одного из российских парламентариев пригласили выступить в местном парламенте.

В ответ на протесты «Грузинская мечта» приказала полиции применить против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. Этот инцидент запятнал и без того подпорченный имидж партии, народная поддержка которой в мае этого года составляла лишь 21%. Кроме того, стали очевидны радикальные цели главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», которая попыталась взять штурмом здание парламента. В мае поддержка этой политической силы составляла 15%.

Наверное, ещё более важно в этом случае то, что нынешнее противостояние продемонстрировало: у «Грузинской мечты» есть лишь ограниченные возможности нормализовать отношения с Россией. Эти протесты послужат как для текущего, так и для будущих правительств уроком, что грузинское общество сохраняет за собой право наложить вето на любое сближение с Москвой.

В 2012 году «Грузинская мечта» в результате победы на выборах пришла к власти и занялась восстановлением отношений, которые были разорваны после российского «вторжения» в Абхазию и Южную Осетию в 2008 году. Хотя у партии имеются пророссийские сторонники, однако этот шаг был мотивирован, скорее, экономически, чем идеологически. До того как Москва ввела экономическое эмбарго против Тбилиси в 2006 году, Россия была главным импортёром грузинских товаров. Восстановление торговых связей определённо могло дать необходимый толчок экономике Грузии, которая переживала тогда не лучшие времена. И после выборов 2012 года «Грузинская мечта» была рада решению Москвы ослабить санкции против Тбилиси.

В результате за последние годы Россия стала главным рынком для экспорта грузинских товаров, особенно вин и сельскохозяйственной продукции. Поток российских туристов в Грузию также резко увеличился. Так, в 2018 году страну посетили 1,4 млн россиян. При этом туризм обеспечивал 8% грузинского ВВП. Кроме того, страна очень сильно зависит от денежных переводов из России, которая занимает по этому показателю второе место после Евросоюза.

С точки зрения России, экономические связи должны были помочь втянуть Грузию на политическую орбиту Москвы. Между тем в действительности вышло так, что несмотря на выгоды от улучшения экономических связей с Россией, идея наладить политические контакты оказалась непопулярной среди грузин. Ни религиозная общность между двумя странами, ни одинаково враждебное отношение к прогрессивным ценностям не смогли побороть общественное недовольство российской политикой в Грузии. Стоит отметить, что Сергей Гаврилов — российский депутат, присутствие которого в грузинском парламенте спровоцировало нынешние протесты, находился в стране с визитом в качестве президента Межпарламентской ассамблеи православия.

По словам авторов статьи, негативное отношение к России — это один из немногих моментов, объединяющих поляризованное по другим вопросам грузинское общество. Например, в 2018 году один из опросов показал, что 85% грузин считает Москву «политической угрозой».

Недавние протесты ясно дали понять, что налаживание отношений между двумя странами имеет свои пределы. При этом они также повысили риски в сферах экономики и безопасности, поскольку Кремль теперь понял, что его политика мягкой силы провалилась, отмечают авторы.

«Если история и научила нас чему-то, так это тому, что Москва вполне может отреагировать на этот провал с помощью принуждения. Решение президента России Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям совершать прямые полёты между Россией и Грузией может быть первым шагом. И грузинское правительство вскоре может осознать, что увеличение экономической зависимости их страны от России было недальновидным шагом», — подытоживают обозреватели The Foreign Policy Корнели Какачия и Бидзина Лебанидзе.