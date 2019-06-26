Эксперт WT: США пора поддержать Транскаспийский трубопровод, чтобы излечить зависимость ЕС от российского газа

Чтобы укрепить «западную энергетическую безопасность» и уменьшить зависимость ЕС от российского газа, США нужно сделать поддержку Транскаспийского газопровода приоритетным направлением своей внешней политики, утверждает публицист Роб Собхани в The Washington Times. По мнению автора, с точки зрения безопасности, проект будет выгоден и Москве тоже, поскольку обеспечит стабильность соседней Центральной Азии.

Президент Дональд Трамп прав в своих опасениях относительно слишком сильной зависимости Евросоюза от российского газа, пишет американский публицист и руководитель компании Caspian Group Holdings Роб Собхани в своей статье для The Washington Times. Так что именно поэтому, «в интересах западной энергетической безопасности», важно, чтобы Вашингтон сделал строительство Транскаспийского газопровода одним из приоритетных направлений своей внешней политики.

Как напоминает автор статьи, изначально предложение о создании проекта, который должен будет связать Центральную Азию и Европу через Азербайджан и Каспийское море, выдвинули сами США в середине 90-х годов. Подводный трубопровод будет проложен от города Туркменбашы в Туркмении, на восточном побережье Каспийского моря, до азербайджанского Баку. Затем через Южный газотранспортный коридор сквозь Азербайджан, Грузию и Турцию газ будет попадать в Европу.

Южным коридором, который полностью поддерживают Вашингтон и Брюссель, главным образом занимается Баку. Пока заполнение этого газопровода составляет порядка 4 млрд кубометров, но к 2020 году этот показатель планируют довести до 10 млрд. Если добавить к этому ещё $5 млрд, которые позволят построить отрезок газопровода под Каспийским морем, то можно будет рассчитывать и на газ из Туркмении, а также Казахстана и Узбекистана.

По словам Собхани, у строительства Транскаспийского газопровода есть четыре геополитических и экономических преимущества. Во-первых, диверсификация поставщиков энергоресурсов поможет Европе в целом повысить уровень её энергетической безопасности. По данным Еврокомиссии, 69% потребности в природном газе Европы обеспечивается импортом, при этом российский газ составляет более трети всего покупного газа. А учитывая, что Москва ранее не раз использовала свои энергоресурсы как рычаги влияния в политических вопросах, Евросоюзу нужно найти себе более надёжных поставщиков, утверждает эксперт.

Вторым плюсом реализации проекта Транскаспийского газопровода при более активной поддержке со стороны администрации Трампа станет более активное экономическое развитие Центральной Азии и Кавказа. Особенно Америку интересует стабильность в центральноазиатском регионе, и новый газопровод создаст новые рабочие места и поможет внести ощутимый вклад в рост ВВП Туркмении, Казахстана и Узбекистана.

Примечательно, что процветание и стабильный экономический рост центральноазиатского региона пойдёт на пользу не только Вашингтону, но и Москве, подчёркивает автор статьи. Странам с более высоким уровнем жизни Россия сможет продавать больше своих товаров.

Отсюда следует и третий плюс. Хотя прямой связи между безработицей среди молодёжи и радикальным исламизмом не установлено, новые рабочие места могут помочь Центральной Азии не стать «инкубатором» экстремизма, уверяет Собхани. И поэтому задачей Вашингтона будет убедить Москву, что экономическое процветание соседних мусульманских стран выгодно и ей. Как посчитал эксперт, если бы всего 10% прибыли, которую сегодня Москва получает от продажи газа в Европу, можно было перенаправить в Узбекистан, Казахстан, Туркмению и Азербайджан — а это $2,3 млрд, — то на эти деньги можно было бы организовать необходимые курсы по подготовке молодых специалистов и стипендии.

И, наконец, в-четвёртых, строительство Транскаспийского газопровода закрепит за Азербайджаном роль «надёжного и стабильного гаранта западной энергетической безопасности». Ныне покойный американский стратег Збигнев Бжезинский описывал эту страну как «пробку в бутылке» энергетического экспорта каспийского региона. И действительно, у Баку и Вашингтона сходятся интересы в поддержании непрерывного развития энергетического экспорта в Европу.

Начать поддержку проекта, по мнению Собхани, Америка могла бы с того, что призвала Азербайджан и Туркмению к совместной разработке месторождения «Кяпаз»— «Сердар». За этим в проект могли бы более оживлённо потянуться и остальные страны. И хотя американские страны сейчас и сами заняты добычей собственного сланцевого газа, им нельзя упускать Транскаспийский газопровод, иначе лидирующие позиции в нём перехватят крупные европейские или ближневосточные компании.