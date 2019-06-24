Gazeta Wyborcza: Россия вынашивает планы газовой войны

Поскольку в этом году заканчиваются контракты между «Газпромом» и Украиной на поставку и транзит газа и новых соглашений до сих пор нет, в Киеве опасаются, что посреди зимы Россия спровоцирует в Европе очередной газовый кризис. Как пишет Gazeta Wyborcza, такое уже было в 2009 году, когда «Газпром» внезапно на три недели приостановил поставки газа, однако на этот раз российский концерн предрекает газовый кризис открыто.

В этом году закончится действие договоров между Украиной и «Газпромом» на поставку и транзит газа, и поскольку новых соглашений до сих пор нет, в Киеве опасаются, что посреди зимы россияне спровоцируют в Европе очередной газовый кризис. Как пишет Gazeta Wyborcza, и если в 2009 году «Газпром» впервые в истории внезапно на три недели приостановил поставки газа в Западную Европу по украинским газопроводам, то на этот раз российский концерн предрекает газовый кризис открыто.

«Газпром готовится к зиме и очередной «газовой войне», европейские поставщики тоже», — написал глава украинского концерна «Нафтогаз» Андрей Коболев. Он указал, что в конце весны российская компания неожиданно увеличила объём транзита своего сырья через Украину в страны Западной Европы, начав раньше, чем обычно, наращивать запасы газа на зиму в подземных газохранилищах.

Согласно данным ассоциации «Газовая инфраструктура Европы», в настоящий момент хранилища на территории ЕС заполнены на 68%, тогда как в то же время в прошлом году этот показатель составлял 45%. Накапливать такие большие резервы рискованно, поскольку если зима снова будет тёплой, весной у «Газпрома» останутся слишком большие запасы, и тогда появятся проблемы с реализацией сырья из новых поставок. Однако если россияне прекратят транзит через Украину, благодаря этим резервам они смогут в течение некоторого времени покрывать потребность западноевропейских клиентов и ограничить последствия газового кризиса.

Издание отмечает, что Еврокомиссия уже два года старается добиться того, чтобы Россия и Украина подписали транзитный договор, однако российская сторона блокирует переговоры. В июне после встречи с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем российский министр энергетики Александр Новак объявил, что теперь он хочет подождать до июльских парламентских выборов на Украине. Однако уже после визита Шефчовича в Москву представители «Газпрома» сообщили на пресс-конференции, что Украина, по их мнению, не готова к подписанию транзитного контракта на европейских условиях.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сомневается, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию. Он считает, что контракты будут подписаны в конце года в самый последний момент. Однако ранее глава Польского нефтегазового концерна Петр Возьняк не исключил, что зимой у Польши могут возникнуть проблемы с поставками газа с востока, но добавил, что его компания постарается подготовиться к такому развитию событий.