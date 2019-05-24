Сенаторы США: если Америка не сохранит атомное лидерство, её потеснят Россия и Китай

США необходимо защитить многолетнее глобальное лидерство в сфере атомной энергетики, пишут в статье для CNBC сенаторы Майк Крапо и Шелдон Уайтхаус. По их словам, стране необходимо способствовать разработке новых реакторов, если она и дальше планирует обходить своих основных конкурентов в этой области — Россию и Китай.

Несмотря на заметные противоречия по некоторым вопросам, члены обеих партий конгресса США нередко преследуют общие цели. Одна из них — защита многолетнего лидерства Америки в атомной энергетике, пишут в статье для CNBC сенатор-республиканец Майк Крапо и его коллега-демократ Шелдон Уайтхаус.

По их словам, в настоящий момент ведущая роль Соединённых Штатов в атомной энергетике подвергается «серьёзным испытаниям». По всей стране закрываются АЭС, которые не выдерживают соперничества с более дешёвым природным газом.

Согласно докладу американского Управления по энергетической информации (EIA), в течение следующих семи лет в стране планируется закрыть 12 атомных реакторов, общая производительность которых составляет 11,7 гигаватт. Это сопоставимо приблизительно с 36,5 млн солнечных батарей или порядка 5 тыс. ветровых турбин, утверждают авторы статьи.

Когда ядерные реакторы прекращают работу, образовавшийся вакуум заполняют источники энергии, выбрасывающие в атмосферу углерод. В результате придётся использовать больше ископаемых видов топлива и меньше чистой энергии, что станет «большим шагом назад для снижения выбросов и борьбы с изменением климата», отмечают Крапо и Уайтхаус.

«Если США не подтвердят своё мировое лидерство в этой области, то это сделают другие. На Россию и Китай уже приходится более 60 процентов новых АЭС, строительство которых идёт в разных концах света», — предупреждают сенаторы.

«Учитывая растущие вызовы изменения климата, а также угрозы геополитической и национальной безопасности, мы не можем позволить странам-соперницам определять положение в сфере атомной энергетики. Мы должны лидировать, особенно в разработке ядерных реакторов нового поколения. Эти технологии имеют огромный потенциал для создания чистой энергии с большей эффективностью и надёжностью», — считают авторы статьи.

По утверждению сенаторов, в новом созыве конгресса идёт двухпартийная работа, которая должна привести к созданию новых многообещающих технологий в атомной энергетике и сократить барьеры для их коммерческого применения. С этой целью были приняты уже два важных законопроекта:

1) Закон об инновационных возможностях ядерной энергии (NEICA), который призван поощрять и ускорять развитие передовых реакторов с помощью взаимодействия национальных лабораторий, частных предприятий и научных учреждений;

2) Закон об атомной инновации и модернизации (NEIMA), который требует от Комиссии по ядерному регулированию подготовить нормативную базу для лицензирования концептов этих новых передовых реакторов.

Чтобы укрепить этот процесс, конгресс обеспечил финансирование программ, которые демонстрируют перспективность переработки ядерного топлива с военно-морских кораблей и подлодок. Это «умный способ» поддержать исследования в американских лабораториях, «которые могут превратить ядерные отходы из обузы в ценный актив», полагают Крапо и Уайтхаус.

Эти законы — лишь первый шаг в инициативе, которая должна «вдохнуть новую жизнь» в лидерство США в сфере атомной энергетики. Для его сохранения необходимо выработать стратегию, образ которой был предложен экспертами Атлантического совета. Среди прочего они рекомендуют финансировать разработку продвинутых реакторов, реформировать экспортное законодательство, внести атомную энергетику в стратегию национальной безопасности и развивать международное сотрудничество, чтобы позволить Америке соперничать на глобальном ядерном рынке.

Конгресс может реализовать ключевую часть этого плана, приняв двухпартийный закон о лидерстве в ядерной энергетике. В этом законопроекте будут разработаны дополнительные механизмы финансирования и демонстрационные программы для следующей волны усовершенствованных ядерных реакторов, а также установлена национальная стратегия в области ядерной энергетики, отмечают авторы статьи.

«Вне зависимости от нашей политической принадлежности или региона, мы считаем, что развитие передовых атомно-энергетических технологий — победа для страны. Нас объединяет цель восстановить лидерство Америки в передовых ядерных исследованиях. Мы будем продолжать работать в сенате США, чтобы способствовать американским инновациям и лидерству, чтобы обеспечить более чистое и более устойчивое энергетическое будущее», — обещают Крапо и Уайтхаус.