CNBC: вдогонку за Россией и Китаем — США пытаются удержаться на рынке атомной энергетики

Администрация президента США намерена отвоевать утраченные позиции на мировом рынке атомной энергетики, сообщает CNBC. С этой целью администрация Дональда Трампа подготовила ряд мер по стимулированию сотрудничества американских энергетических компаний с другими странами, передаёт издание. Одной из таких мер станут активные попытки госдепартамента отговорить зарубежных партнёров от сотрудничества с конкурентами США — Москвой и Пекином.

Администрация Трампа готовит ряд мер, призванных улучшить позиции американских компаний в конкурентной борьбе за строительство атомных электростанций нового поколения во всему миру — борьбы, в которой сегодня США проигрывают, пишет CNBC. Как отмечает издание, эти меры также станут ответом на растущее главенство России и Китая в этой отрасли и помогут предотвратить усиление их влияния на международной арене за счёт укрепления связей с другими государствами в сфере атомной энергетики.

В частности, госдепартамент США планирует расширить сотрудничество с иностранными государствами в ядерной сфере, облегчив процедуру начала переговоров и организуя встречи на высшем уровне задолго до решения этих стран о покупке ядерного реактора.

«При этом, даже учитывая дипломатический вес госдепартамента, получить контракты в области энергетики будет непросто», — отмечает издание. Россия и Китай «активно добиваются» заключения контрактов, в то время как США испытывают трудности даже со строительством реакторов у себя дома и, кроме того, прекратили обогащение урана для производства ядерного топлива.

«Мы потеряли колоссальную территорию . Когда-то мы обеспечивали 90% мирового рынка. Сейчас у нас осталось 20% — в лучшем случае», — поясняет заместитель министра энергетики США по вопросам атомной энергии Эд Макгиннис. По его словам, большинство зарубежных контрактов в этой области длительностью от 80 до 100 лет заключается «Россией, Китаем и другими госкорпорациями».

Как напоминает издание, несколько десятилетий назад США были лидером в области экспорта атомной энергии, однако сегодня им пришлось столкнуться с «жёсткой конкуренцией» в этой отрасли, в том числе и со стороны союзников, таких как Франция или Южная Корея. Однако наибольшее беспокойство у администрации Трампа и экспертов в сфере нераспространения ядерного оружия вызывает растущее доминирование на рынке Пекина и Москвы, подчёркивает сайт телеканала.

Китай строит больше реакторов внутри страны, чем любое другое государство и начинает выходить с этой услугой на международный рынок в Пакистане, Афганистане и Великобритании. Российская компания «Росатом», давно зарекомендовавший себя экспортёр, в свою очередь поставляет реакторы для АЭС в Восточной Европе, Бангладеш и Турции.

«Кроме того, Россия меняет правила игры, предлагая щедрые условия финансирования, благодаря которым атомная энергетика становится доступной большему числу стран», — замечает издание. Странам Африки и Ближнего Востока Москва предлагает соглашения, предполагающие строительство, управление и владение станцией.

По словам помощника министра энергетики по вопросам международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Кристофера Форда, отныне госдепартамент США намерен «активно отговаривать» партнёров от сотрудничества с Россией и Китаем. Энергетическое ведомство планирует внимательно следить за усилиями по укреплению сотрудничества в ядерной сфере и «активизировать» неформальные, ни к чему не обязывающие переговоры со странами, заинтересованными в развитии атомных технологий.

Планируется также подписывать с потенциальными партнёрами «протоколы о намерениях по сотрудничеству в ядерной сфере», в рамках которых американские эксперты будут «помогать иностранным государствам разработать необходимый аппарат для создания атомной промышленности». Это включает в себя создание протоколов по безопасности и нераспространению ядерного оружия, а также независимого надзорного органа.

Такой подход отличается от принятого в прошлые годы, считает директор по вопросам государственной безопасности и международным программам Института атомной энергии Тед Джонс. «Мы давно заявляли о необходимости более плотного сотрудничества ведомств, связанных с американским экспортом атомной энергии», — заявил представитель крупнейшего торгового концерна в этой отрасли, назвав планы госдепартамента «движением в правильном направлении».

По словам высокопоставленного сотрудника госдепартамента США, в настоящий момент ведомство занято расстановкой приоритетов в отношении развития ядерного экспорта с учётом двух основных критериев. Первый — это «геостратегические возможности», то есть ориентация на регионы, где США рискуют проиграть конкурентам, таким как Россия и Китай. Второй — мнение энергетических компаний о странах, шансы на заключение контракта с которыми кажутся наилучшими.

Как отмечает издание, задача американского государства — подготовить к продаже «ядерные технологии нового поколения», которые будут введены в эксплуатацию в течение следующих 5-10 лет. В их числе небольшие модульные реакторы, которые можно соединять вместе для образования блоков большого размера, реакторы на бегущей волне компании Terrapower, а также микрореакторы, призванные вырабатывать достаточное количество энергии для питания 1000 домов.

В минувший вторник американская компания NuScale Energy уже подписала соглашение об исследовании возможности размещения модульных реакторов в Румынии. Ранее похожие соглашения были подписаны с Канадой и Иорданией.

Однако прежде, чем вести торговлю атомной энергией с другими странами, США должны заключить с ними соглашение об ограничениях на использование ядерных технологий, которое, в свою очередь, должно быть одобрено конгрессом. Как сообщает CNBC, недавно такое соглашение с Саудовской Аравией привлекло внимание американских законодателей из-за широко известного желания Эр-Рияда заниматься обогащением урана, против которого последовательно выступали США.

На сегодняшний день США подписали около двух десятков соглашений об ограничении на использование технологий, однако это количество «даже близко» не соответствует ёмкости рынка потенциальных покупателей атомных технологий нового поколения, отмечает Джонс. По данным Всемирной ядерной ассоциации, на сегодняшний день возможность приобретения ядерных технологий рассматривают около 30 стран.

«Учитывая, что Россия и Китай активно стремятся заключать договорённости со странами, находящимися внутри этих потенциальных рынков, США надлежит занять активную позицию в вопросе ядерного сотрудничества до того, как страны будут готовы подписать органичивающие соглашения», — заключает Джонс.