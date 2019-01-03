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Handelsblatt: новое «чудотопливо» русских — хорошая реклама, но вряд ли прорыв

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При помощи нового «чудодейственного средства» Москва вознамерилась совершить переворот на рынке ядерной энергетики, пишет Handelsblatt. Впрочем, в отличие от других стран заниматься исследованиями в области толерантного топлива Россия начала относительно недавно, и поэтому «неожиданный прорыв» российских учёных в этой области как минимум вызывает вопросы, отмечает немецкое издание.
Handelsblatt: новое «чудотопливо» русских — хорошая реклама, но вряд ли прорыв
Reuters

В ближайшем будущем ядерная энергия, судя по всему, станет «одной из основных статей российского экспорта», пишет немецкая газета Handelsblatt.

Несмотря на аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима», при помощи нового топлива Российская Федерация вознамерилась «совершить переворот» на рынке ядерной энергетики, отмечает автор статьи Андре Баллин.

Как полагают в «Росатоме», российскому концерну «удался прорыв». «Чудодейственное средство получило название «толерантное топливо», благодаря которому доверие к ядерной энергии должно быть восстановлено», — уточняет журналист Handelsblatt.

В настоящее время отвечающее за разработку нового российского ядерного топлива предприятие ТВЭЛ — дочерняя компания «Росатома» — занимает третье место на рынке, за который «ведётся ожесточённая борьба».

«За счёт создания надёжного топлива ТВЭЛ сможет существенно укрепить свои позиции на рынке», — считает Андре Баллин.

«Важная цель при разработке толерантного топлива — помешать возникновению водорода, который выделяется во время крупных аварий, — пояснил в интервью Handelsblatt вице-президент ТВЭЛ по научно-технической деятельности Александр Угрюмов. — Успешное внедрение этой технологии позволит исключить сценарии с серьёзными последствиями».

Другими словами: ядерная катастрофа таким образом исключена, перефразирует Угрюмова автор статьи.

А вот у эколога Владимира Сливяка новое толерантное топливо российского производства доверия не вызывает, продолжает журналист немецкой газеты.

«Они много о нём говорят. Что оно из себя в действительности представляет, мы, однако, не знаем», — заявил Сливяк. В отличие от других стран заниматься исследованиями в области толерантного топлива Россия начала относительно недавно, и поэтому неожиданный прорыв в этой области как минимум вызывает вопросы, подчеркнул российский эколог.

«И действительно, Westinghouse, General Electric и Framatome уже давно конкурируют в области подобных исследований. Вот только испытания на безопасность, пожалуй, продлятся там до 2025 года. «Росатом» же взял и неожиданно добился успеха», — недоумевает Баллин.

В целом после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году дела у российского концерна пошли в гору, и «в любом случае презентация «надёжного» топлива будет хорошей рекламой для русских», констатирует журналист Handelsblatt.

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