ЗН: за последние 27 лет на Украине не построена ни одна электростанция

За последние 27 лет на Украине не была построена ни одна электростанция. Как пишет «Зеркало недели», более того, никто и не собирается их строить, а те мизерные вводы мощностей, которые были осуществлены, производились на уже освоенных площадках с 80–90% готовности.

За последние 27 лет на Украине не построена ни одна электростанция, более того, никто и не собирается их строить, а те мизерные вводы мощностей, которые были осуществлены, производились на уже освоенных площадках с 80–90% готовности.

Об этом в своей статье для «Зеркала недели» написали бывшие министры энергетики Украины Виталий Скляров, Вилен Семенюк, Алексей Шеберстов, и заслуженный энергетик Украины Александр Светелик.

«Стоит напомнить, что на Украине одновременно возводились семь атомных электростанций, и очень жаль, что по разным, чаще надуманным причинам так и не были введены в эксплуатацию блоки на Крымской (85–90% готовности) и Одесской АЭС (с меньшей степенью готовности), так же, как и третий блок Киевской ТЭЦ-6.

Впоследствии они были разукомплектованы, если употребить политкорректный термин. Скорее всего, другой такой страны в мире нет!», — подчёркивают эксперты.