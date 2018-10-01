ЗН: за последние 27 лет на Украине не построена ни одна электростанция

18:55
Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор покинет свой пост
Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, который получил выплату в 23 оклада при увольнении, а затем вернулся на работу, не войдёт в состав нового правительства региона.
18:51
Юрий Сёмин оценил решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России
Главный тренер «Локомотива» и бывший наставник сборной России по футболу Юрий Сёмин в беседе с телеканалом «Звезда» оценил решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.
18:51
Лопетеги считает, что ЦСКА способен преподнести сюрприз «Реалу»
Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
18:49
Президент ЦАР заявил о высоком уровне насилия в стране
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в разговоре с RT заявил, что уровень насилия в стране остаётся высоким, но власти работают над этой проблемой.
18:45
На Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине
Окружной административный суд Киева рассмотрит иск к президенту Украины Петру Порошенко в связи с его обращением к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.
18:40
В Адыгее спасли туриста, упавшего в ледниковую трещину при восхождении на Фишт
В Адыгее спасли туриста, который упал в ледниковую трещину при восхождении на Фишт, передаёт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
18:38
Цена на нефть марки Brent превысила $84 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $84 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
18:34
Смольный объявил конкурс на создание товарного знака «Сделано в Санкт-Петербурге»
Смольный объявил конкурс на создание товарного знака «Сделано в Санкт-Петербурге / Made in Saint-Petersburg», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
18:33
Эксперт объяснил желание Украины запретить понятие «русский мир»
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал регистрацию в Раде законопроекта, предлагающего запретить на Украине понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».
18:31
Собянин: жаль, что Акинфеев уходит из сборной России
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал решение голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России по футболу.
18:30
В Кемеровской области предупредили о высокой пожароопасности с 1 октября
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Кемеровской области с 1 октября, сообщает «ВашГород.ру».
18:28
Удмуртский театр стал лауреатом всероссийского фестиваля имени Валерия Золотухина
Глазовский драматический театр «Парафраз» (Удмуртия) стал лауреатом Всероссийского молодёжного фестиваля имени Валерия Золотухина, сообщает ИА «Сусанин».
18:25
В Удмуртии сформировали общественный совет при Агентстве по госохране объектов культурного наследия
В Удмуртии сформировали новый состав общественного совета при Агентстве по госохране объектов культурного наследия, сообщает интернет-издание «Сусанин».
18:25
МИД России прокомментировал референдум в Македонии
Незамедлительная поддержка руководства ЕС и НАТО результатов референдума в Македонии говорит о желании обеспечить ускоренное втягивание Скопье в альянс вопреки мнению населения. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.
18:24
Премьер-министр Республики Сербской рассказала об отношениях с Россией
Премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович в беседе с kp.ru рассказала об отношениях с Россией.
18:22
МАК расследует крушение вертолёта в Иркутской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расследует крушение вертолёта Robinson в Иркутской области, передаёт газета «Известия».
18:21
Олег Погудин рассказал об уникальности Шарля Азнавура
Российский певец Олег Погудин в беседе с Nation News рассказал об уникальности французского шансонье Шарля Азнавура.
18:21
В Раде предложили приравнять понятие «русский мир» к нацизму
В Верховной раде Украины предложили запретить в стране понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».
18:18
Терри поделился эмоциями от матча «Спартак» — «Ростов»
Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри поделился впечатлениями от посещения матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом», который состоялся в Москве.
18:15
Олланд призвал сохранить санкции ЕС против России
Бывший президент Франции Франсуа Олланд на переговорах с украинским лидером Петром Порошенко в Киеве заявил, что санкции ЕС против России необходимо сохранить.
18:01
Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля до конца года
Минэкономразвития ожидает, что курс доллара вернётся к уровню 64—65 рублей в октябре — декабре. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на период до 2024 года.
17:56
Президент Татарстана встретился с губернатором Челябинской области
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в Магнитогорске, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
17:56
СМИ: Футболист «Манчестер Юнайтед» Санчес жалеет об уходе из «Арсенала»
Полузащитник сборной Чили по футболу Алексис Санчес жалеет о своём переходе в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенала».
17:55
В Москве повысят субсидии для фермеров — производителей молока
С 2019 года в столице повысят субсидии для фермеров — производителей молока, сообщает «Вечерняя Москва».
17:54
В Крыму завели дело после смерти ребёнка в школе
В Крыму завели уголовное дело после смерти ребёнка в школе, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
17:54
В МИД России осудили вторжение спецназа Косова в сербонаселённые районы края
В МИД России осудили вторжение спецназа Косова в сербонаселённые районы на севере края. В ведомстве отметили, что действия косовских властей могли привести к кровопролитию и дестабилизации в Балканском регионе.
17:51
В Госдуме прокомментировали запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту
Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с телеканалом «360» отреагировал на запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту.
17:49
Форвард «Ак Барса» Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии
Форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии, сообщает «Реальное время».
17:49
Олланд объяснил решение отказать России в поставках «Мистралей»
Бывший французский лидер Франсуа Олланд в беседе с президентом Украины Петром Порошенко рассказал, что его решение отказаться от поставок вертолётоносцев «Мистраль» критиковалось внутри Франции.
17:45
Допрос Винника французскими следователями перенесли
Французские следователи не смогли допросить в Салониках гражданина России Александра Винника, сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.
17:44
Петербургский международный юридический форум состоится 14—18 мая
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) будет проходить с 14 по 18 мая 2019 года, сообщают «Невские новости».
17:40
Матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Шальке» обслужит английская бригада арбитров
Встречу группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и немецким «Шальке» рассудит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
17:33
В МИД Украины пригрозили выслать из страны консула Венгрии
Если Венгрия не отзовёт своего консула с Украины в ближайшее время, Киев сам вышлет дипломата из страны, заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
17:27
Политолог оценил запуск первых блоков новых электростанций в Крыму
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с RT прокомментировал запуск в Крыму первых блоков новых электростанций.
17:27
Чалов и Максименко вызваны в молодёжную сборную России по футболу на матчи с Македонией и Австрией
Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу во главе с Евгением Бушмановым обнародовал список игроков на матчи отбора чемпионата Европы — 2019 U-21 с национальными командами Македонии и Австрии.
17:19
Виктор Гусев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России
Спортивный обозреватель и комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН прокомментировал решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.
17:18
Глава МИД Франции поддержал соглашение России и Турции по Идлибу
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу поддержал соглашение между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу.
17:17
Адвокаты рассказали о жизни сестёр Хачатурян после выхода из СИЗО
Адвокаты Алексей Паршин, Алексей Липцер и Ярослав Пакулин в беседе с телеканалом «360» рассказали о жизни трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, после выхода из СИЗО.
17:12
Референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся
Референдум по вопросу о переименовании Республики Македония признан несостоявшимся из-за низкой активности населения.
17:10
Музыкальный критик рассказал о наследии Шарля Азнавура
Музыкальный критик Артур Гаспарян в беседе с RT рассказал о наследии Шарля Азнавура как музыканта и его вкладе в жанр французского шансона.
17:08
СМИ узнали о наказании для случайно запустившего ракету над Эстонией пилота
ВВС Испании назначили пилоту, который в августе по ошибке выпустил боевую ракету в воздухе над Эстонией, минимальное дисциплинарное наказание.
17:06
Лев Лещенко назвал смерть Шарля Азнавура очень большой потерей для мирового искусства
Российский певец Лев Лещенко в беседе с ФАН назвал смерть французского шансонье Шарля Азнавура очень большой потерей для европейского и мирового искусства.
17:05
Бывший вице-президент «Торпедо» Игнатьев оценил уход Акинфеева из сборной России
Заслуженный тренер и бывший вице-президент футбольного клуба «Торпедо» Борис Игнатьев в беседе с телеканалом «360» оценил завершение вратарём Игорем Акинфеевым карьеры в национальной команде.
17:01
Макгрегор: я сделаю из Нурмагомедова игрушечного болванчика
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сделал очередное заявление в преддверии поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
16:54
Белоруссия впервые за 20 лет выдвинула фильм на «Оскар»
Белоруссия впервые за 20 лет отправила заявку на выдвижение фильма на соискание премии «Оскар», сообщает РИА Новости.
16:54
Экс-командующий ЧФ оценил заявление главы МВД США о морской блокаде России
Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов в беседе с телеканалом «Звезда» оценил заявление главы МВД США Райана Зинке о возможности морской блокады России.
16:52
Число желающих сдать нормы ГТО в России выросло на 14%
Количество желающих сдать нормы ГТО увеличилось на 14%, сообщает m24 со ссылкой на Министерство спорта России.
16:49
Посол России в Австрии прокомментировал запланированную встречу Путина и Курца
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в беседе с «Известиями» прокомментировал запланированную встречу российского президента Владимира Путина и австрийского канцлера Себастьяна Курца.
16:45
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Азнавура
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал кончину шансонье Шарля Азнавура.
16:35
Mitsubishi отзывает более 144 тысяч автомобилей в России из-за неполадок
Автомобилестроительная компания Mitsubishi отзывает более 144 тыс. автомобилей в России в связи с возможным снижением эффективности стояночного тормоза.