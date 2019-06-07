Глава BASF: не Вашингтону решать судьбу «Северного потока — 2»

Европейцы ни в коем случае не должны мириться с тем, что США пытаются решить судьбу российского газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung глава немецкого концерна BASF. К тому же для Европы Россия — важный геостратегический партнёр, и поэтому её просто необходимо вернуть в международное сообщество, констатировал Мартин Брудермюллер.

Европа не должна мириться с тем, что Соединённые Штаты пытаются решить судьбу российского газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung глава немецкого концерна BASF Мартин Брудермюллер.

«Благодаря «Северному потоку — 2» на рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов. Я не вижу ничего страшного в том, что американцы хотят увеличить поставки СПГ. При сжижении природного газа и последующем возвращении его в исходное газообразное состояние, однако, выделяется дополнительный CO 2 . К тому же американский СПГ попросту дороже российского природного газа», — пояснил Брудермюллер.

В долгосрочной перспективе Российская Федерация — «важный геостратегический партнёр Европы», отметил глава BASF.

«Поэтому мы должны вернуть Россию в международное сообщество», — призвал Мартин Брудермюллер.

В ходе интервью глава BASF категорически не согласился с утверждениями, что, принимая участие в проекте «Северный поток — 2», его концерн таким образом якобы «опосредованно содержит режим, который не желает Западу ничего хорошего».

«Есть же обоюдный интерес, — констатировал Брудермюллер. — Если коротко, то русские хотят газ продавать, а Западу он нужен».

Глава немецкого концерна BASF также выразил надежду, что в конечном счёте всё же «возобладает здравый смысл» и Соединённые Штаты не введут санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».