Handelsblatt: «наступление» России поставило под угрозу амбициозные газовые планы США в ЕС

Брюссель пообещал главе Белого дома Дональду Трампу увеличить до 2023 года закупки американского СПГ в два раза. Этой сделке, однако, теперь угрожает опасность, пишет Handelsblatt. В частности, угроза для совместных планов ЕС и США исходит в первую очередь от российских газовых концернов, которые «перешли в наступление на непривычном для них направлении», отмечает немецкое издание.

Европейский союз пообещал президенту США Дональду Трампу удвоить импорт американского сжиженного природного газа до 2023 года, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Этой сделке, однако, угрожает опасность», — предупреждает автор статьи Матиас Брюггман.

В частности, продолжает журналист Handelsblatt, угроза для совместных планов Брюсселя и Вашингтона исходит в первую очередь от российских газовых концернов, которые «перешли в наступление на непривычном для них направлении».

«Новатэк» и «Газпром» колоссально увеличивают объёмы производства сжиженного природного газа и при этом, судя по всему, имеют огромное преимущество перед Соединёнными Штатами», — отмечает Брюггман.

Дело в том, что в США расходы на производство одной так называемой британской термальной единицы — принятая в Соединённых Штатах единица измерения СПГ — составляют $2,6, тогда как российским концерном это обходится всего лишь в сумму $0,1, поясняет автор статьи.

А ведь удвоить импорт американского сжиженного природного газа еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете пообещал министру энергетики США Рику Перри в том случае, «если в ценовом отношении он будет конкурентоспособным», напоминает журналист немецкой газеты.

И это притом что Российская Федерация только начала своё «наступление на европейский рынок СПГ».

Так, например, в феврале этого года газовый концерн «Новатэк» впервые стал крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, подчёркивает Брюггман.

У Российской Федерации «хорошие позиции, чтобы составить конкуренцию североамериканским проектам», цитирует автор статьи руководителя направления по реализации новых проектов концерна Shell Стюарта Брэдфорда. По его мнению, России вполне по силам «дать отпор» американским компаниям на европейском и азиатском рынках СПГ.

Кроме того, побороться за европейский рынок сжиженного природного газа планирует и Саудовская Аравия. В течение следующих 10 лет концерн Saudi Aramco намерен инвестировать в общей сложности $150 млрд в газовый сектор и тем самым увеличить добычу в 15 раз, сообщает журналист Handelsblatt.

В результате из-за планов российских и саудовских концернов Европа «оказалась в затруднительном положении». Ведь обе «энергетические сверхдержавы», по словам автора статьи Матиаса Брюггмана, могут поставлять сжиженный природный газ в Европу по гораздо более выгодным ценам и таким образом «сорвать планы ЕС по удвоению поставок СПГ из США».