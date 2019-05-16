Министр энергетики США: с помощью новых технологий Америка одержит победу над российским газом

В отличие от России США не собираются использовать свой газ как «политическое оружие», обратился к европейцам министр энергетики Америки Рик Перри во время интервью Fox News. По словам политика, как когда-то президент Рональд Рейган сумел обойти СССР с помощью новых технологий, так и теперь инновации помогут США отбить европейский рынок у пока более конкурентоспособного российского газа.

В интервью Fox News министр энергетики США Рик Перри поделился своими наблюдениями относительно активного развития американской энергетики. Политик напомнил, как ещё 15 лет назад все говорили, что США больше не смогут добывать собственные энергоресурсы. Однако с помощью новых технологий и развития частного сектора, которые внедрили в индустрию горизонтальное бурение и метод гидравлического разрыва пластов, Америка превратилась в крупнейшего в мире производителя энергоресурсов и уже в 2020 году станет экспортировать больше, чем импортирует.

Однако одной из самых главных проблем для американских энергоресурсов остаются неконкурентоспособные цены, слишком высокие из-за стоимости транспортировки, скажем, в Европу. Ведь России гораздо дешевле построить трубопровод и продавать в регионе газ по более выгодной цене. Перри заверил, что по мере добычи больших объёмов газа США смогут предоставить более конкурентоспособный продукт.

Кроме того, министр отметил: «И ещё хочу обратиться к европейцам. Что вы предпочтёте: заплатить чуть больше за американский газ, который, как вы можете быть уверены, никуда не денется и не будет использоваться как политическое оружие против вас, или же просто полагаться на русских?» Перри подчеркнул, что только один проект в штате Луизиана в перспективе может производить 40% от всего объёма газа, что Россия поставляет в Европу.

«Вы можете рассчитывать на нас, — пообещал политик европейцам, напомнив, что США уже на протяжении 75 лет «обеспечивают свободу» в Европе. — …мы не перекроем им газ посреди зимы, чтобы получить какие-то политические очки, как это делали русские с Украиной».

Конечно, по словам Перри, от уже почти реализованного проекта «Северного потока —2» никуда не деться. Но министр уверен, что многие в Европе и так понимают, что американский газ надёжнее. «Как Рональд Рейган одержал победу над СССР с помощью наших технологий и инноваций, так и теперь американские энергетические инновации и технологии помогут одержать победу над русскими в газовом бизнесе», — уверен политик.

Перри подчеркнул, что администрация действующего американского президента Дональда Трампа сумела поставить себе очень смелые цели и постепенно идёт к их реализации. Даже торговое противостояние с Китаем, по мнению министра, весьма сложная, но правильная в долгосрочной перспективе инициатива.

Как Дональд Трамп и обещал, он «встряхнул» Вашингтон, а, может, и всю экономику. И сейчас может быть нелегко, но, пережив этот неспокойный период изменений, Америка станет более сильной, и энергетический сектор поможет ей в этом, считает министр.