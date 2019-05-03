Focus: Трамп обыграл Европу в газовый покер

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Fox News: Трамп объявил чрезвычайное положение с целью запретить Huawei Fox News
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The Mirror: школьника избили в столовой под крики «Возвращайся в Россию, скотина» Daily Mirror
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Игрок «Индианы» дисквалифицирован за нарушение антинаркотической программы НБА
Защитник «Индианы Пэйсерс» Тайрик Эванс получил два года дисквалификации за нарушение антинаркотической программы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Екатеринбурге восьми участникам протестов снизили сроки ареста
Свердловский областной суд в субботу снизил сроки административного ареста восьми из девяти подавших жалобы участникам акций против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга.
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СМИ: «Спартак» сделал предложение о покупке футболиста сборной Чехии
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника пражской «Славии» и сборной Чехии Томаша Соучека.
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В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина
Следователи осмотрели парк в Рязани после поручения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК России по региону Анжелика Евдокимова.
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Семак высказался о будущем Джорджевича в «Зените»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем нападающего команды Луки Джорджевича, который на данный момент на правах аренды выступает за тульский «Арсенал».
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Гавриков заявил, что постарается забросить шайбу в ворота Латвии на ЧМ
Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков заявил, что постарается поразить ворота своего партнёра по «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина в матче с Латвией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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Семак оценил вероятность возвращения футболиста Халка в «Зенит»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы на возвращение в команду бразильского форварда Халка, который сейчас выступает за китайский «Шанхай СИПГ».
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В Перу разбился вертолёт
В Перу в провинции Кондорканки разбился вертолёт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице перуанских вооружённых сил в Twitter.
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Стали известны три претендента на звание самого ценного игрока сезона НБА
Определились три претендента на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
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Индия намерена запустить семь космических миссий в течение десяти лет
Индия намерена в течение десяти лет запустить семь космических миссий, среди которых изучение солнечной короны и солнечного излучения в различных спектрах.
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СМИ: NSAC повторно рассмотрит дела брата Нурмагомедова и Тухугова
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на следующей неделе повторно рассмотрит дела об отстранении брата чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Абубакара, а также российского бойца смешанного стиля Зубайры Тухугова.
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В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой
В Волгограде задержан водитель грузовика после ДТП с маршруткой, в котором пострадали 15 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
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Президент ЦСКА назвал потрясающей победу над «Реалом» в полуфинале Евролиги
Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на победу команды над мадридским «Реалом» в полуфинале Евролиги.
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SANA: силы ПВО отразили ракетный удар в районе Дамаска
СМИ опубликовали видео, на котором средства ПВО Сирии отражают ракетный удар в районе Дамаска. Как сообщает SANA, атака была совершена со стороны Эль-Кунейтры.
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СМИ: Капитан «Реала» Рамос высказался против трансфера Погба
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос высказался против перехода в команду футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Названы самые популярные в России автомобили с механической КП
Аналитическое агентство «Автостат» рассказало о самых популярных на российском рынке автомобилях с механической коробкой передач (КП) по итогам первого квартала 2019 года.
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Базаревич поздравил ЦСКА с победой над «Реалом» в полуфинале Евролиги
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поздравил московский ЦСКА с победой над мадридским «Реалом» и выходом в финал Евролиги.
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В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров
В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
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Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро на этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Лондоне
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли второе место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Мировой серии в Лондоне.
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КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
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Футболист «Манчестер Сити» Де Брёйне признался, что ему не жалко «Ливерпуль»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос, испытывает ли жалость к футболистам «Ливерпуля», которые проиграли «горожанам» в чемпионской гонке Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Курбанов считает, что ЦСКА победил «Реал» в Евролиге за счёт характера
Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов рассказал, за счёт чего армейцы смогли одолеть мадридский «Реал» и выйти в финал баскетбольной Евролиги.
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Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп во время интервью телеканалу Fox News выступил за расследование возможных связей бывшего вице-президента США Джо Байдена с Китаем.
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Джокович победил дель Потро и вышел в полуфинал турнира ATP в Риме
Серб Новак Джокович взял верх над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс 1000» в Риме.
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В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
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Футболист Дзюба отреагировал на выход ЦСКА в финал баскетбольной Евролиги
Футболист петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на победу московского ЦСКА над мадридским «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги.
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«Милуоки» разгромил «Торонто» во втором матче финала Восточной конференции НБА
«Милуоки Бакс» одержал разгромную победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче серии финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В ЛНР заявили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток шесть раз обстреляли территорию ЛНР.
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Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе»
«Сент-Луис Блюз» одолел «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Экс-спикер Рады предрёк исчезновение Украины через пять лет
Бывший председатель Верховной рады Владимир Литвин в эфире телеканала NewsOne заявил, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован за пять лет, то «Украины не будет».
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Посол: Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс не приедут на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.
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Госдеп США одобрил поставку Южной Корее 94 ракет SM-2
Госдепартамент США одобрил поставку Южной Корее 94 зенитных ракет SM-2 модификации Block IIIB. Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США.
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В Москве 18 мая ожидается до +22 °С
В Москве в субботу, 18 мая, ожидается до +22 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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В Саратове сотрудник МВД насмерть сбил подростка
В Саратове легковой автомобиль под управлением 40-летнего сотрудника органов внутренних дел сбил насмерть 14-летнего пешехода и столкнулся с двумя машинами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
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«Аэрофлот» прокомментировал сообщения о действиях пилотов SSJ-100
В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли сообщения СМИ о нарушении экипажем инструкций во время аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Заявление опубликовано на сайте компании.
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Минфин США повторно отказался передать конгрессу декларации Трампа
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин 17 мая повторно отказал палате представителей в предоставлении налоговых деклараций американского президента Дональда Трампа.
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СМИ: Юлия Скрипаль может скоро выступить с заявлением
Россиянка Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в британском Солсбери, может «в ближайшее время» выступить с заявлением о своём намерении остаться в Великобритании. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на её сестру Викторию Скрипаль.
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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Индонезии
Возле индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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На Камчатке погиб альпинист из Японии
На Камчатке при восхождении на вулкан Камень погиб японский альпинист. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
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Бывшего главу НАТО уволили с должности советника Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко уволил бывшего генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена с поста своего советника. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Расмуссен, возглавлявший НАТО с 2009 по 2014 год, был назначен советником Порошенко в мае 2016 года.
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В Сирии при содействии военных России освободили десять заложников
Правительственные силы Сирии при содействии российских военнослужащих обменяли девять членов незаконных вооружённых формирований на десять сирийских граждан, захваченных боевиками.
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Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльская сторона готова к переговорам с администрацией США. Об этом информирует МИД Венесуэлы.
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При взрыве в банке на Украине пострадали шесть человек
На Украине в городе Старобельске Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Новая Британия
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9 на острове Новая Британия в Папуа — Новой Гвинее. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве». Соответствующее заявление было сделано Кучмой во время встречи с делегацией из Литвы.
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Россия поучаствует в форуме по кибербезопасности в Гватемале
Российская делегация примет участие в форуме по кибербезопасности в Гватемале, проведение которого запланировано на 28—29 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Гватемале Арсения Реброва.
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В команде Зеленского оценили появление в СМИ указа о роспуске Рады
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала NewsOne прокомментировал информацию украинских СМИ о подготовке Зеленским указа о роспуске парламента.
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Пожар на территории бывшего хлебозавода в Таганроге ликвидировали
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, произошедший на территории бывшего хлебозавода в городе Таганроге Ростовской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.
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Замглавы МИД Греции совершит визит в Россию
Заместитель министра иностранных дел Греции Теренс Куик обсудил с российским послом в Афинах Андреем Масловым свой предстоящий визит в Россию. Об этом пишет газета Naftemporiki со ссылкой на офис замминистра.