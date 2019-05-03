Focus: Трамп обыграл Европу в газовый покер

Яркий пример — глава Белого дома Дональд Трамп. Одной только угрозой ввести пошлины на европейские автомобили он поставил Еврокомиссию на колени. Весь мир наблюдал за унизительным зрелищем, когда глава организации Жан-Клод Юнкер пытался угодить американскому президенту, предлагая «углубить сотрудничество».

Он в письменной форме пообещал, что Европейский союз будет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из США в бóльших объёмах. Взамен Трамп не предложил ничего. Только отложил карту с угрозой пошлин, по крайней мере, на время.

Глава Белого дома смог обвести ЕС вокруг пальца, убеждён Штайнгарт. После встречи Трампа с Юнкером объём американского СПГ, закупаемого Европой, увеличился на 272%. В 2018 ЕС заплатил за поставки голубого топлива из США $800 миллионов. В 2019 за один только март европейцы отдали $250 миллионов.

Добившись такого успеха, американцы продолжают наращивать давление. Министр энергетики США Рик Перри осудил строительство «Северного потока — 2», а также призвал немецкие власти строить больше терминалов для приёма СПГ. Он признал, что американские энергоресурсы дороже, чем российские, но с политической точки зрения они «надёжнее»: «Если вас заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW, или Mercedes-Benz, или какой-нибудь другой прекрасный автомобиль из Европейского союза»

Министр экономики Германии Петер Альтмайер уже объявил, что облегчит поставку американского газа в его страну. Будут построены новые терминалы, Еврокомиссия собирается помочь с финансированием. «Такое ощущение, что Европа и Германия не просто играют от защиты, а уже давно вскрыли свои карты. Они говорят партнёрство, а подразумевают капитуляцию», — заключает автор статьи Габор Штайнгарт.

В большой политике без блефа не обойтись, пишет Focus. Опытный игрок в покер делает вид, что его средняя рука на самом деле выигрышная, чем заставляет оппонентов играть от защиты и повышает свои шансы на победу, объясняет автор статьи Габор Штайнгарт.