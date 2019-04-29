Arutz 7: Польша подумывает перейти на израильский газ, чтобы меньше зависеть от России

Глава государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG Пётр Возняк сообщил, что рассматривает возможность закупок голубого топлива у Израиля. Таким образом Варшава надеется максимально снизить свою энергетическую зависимость от Москвы, сообщает Arutz 7.
Польша вскоре может заключить «крупный договор» о покупке израильского газа. Таким образом страна рассчитывает максимально снизить импорт российского голубого топлива, передаёт Arutz 7.
О том, что Варшава рассматривает возможность сотрудничества с Тель-Авивом в энергетической сфере, сообщил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Пётр Возняк, отмечает издание.
«Мы работаем над тем, чтобы стать компанией на перекрёстках между севером-югом и востоком-западом. Нам необходимо что-то на юге Польши, и мы должны рассчитывать на надёжный источник. Поэтому мы очень внимательно изучаем все страны, которые могут поставлять газ на юг Польши, и мы заинтересованы в газе из Израиля», — заявил Возняк.
По словам издания, Польша на протяжении десятилетий зависела от российского газа и заключила соглашение с «Газпромом» о поставках топлива до 2022 года. Но из-за напряжённости в отношении двух стран и «одностороннего повышения цен» со стороны Москвы Варшава начала искать новые источники, чтобы снизить эту зависимость.
В последние годы Польша подписала несколько «крупных соглашений» по покупке сжиженного природного газа, в том числе у США, Катара и Норвегии. И тот факт, что Израиль нашёл огромные запасы голубого топлива, делает его для Варшавы «привлекательной альтернативой российскому газу», заключает Arutz 7.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов получил дисквалификацию на один матч за поведение после игры 28-го тура с екатеринбургским «Уралом».
Старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло призвал протестующих против храма на месте сквера и сторонников строительства воздерживаться от резких выражений, так как обе точки зрения имеют право на существование.
Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская в разговоре с RT прокомментировала решение Первого канала аннулировать результаты голосования в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети».
Подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон о государственном языке противоречит международным обязательствам Украины и нарушает права проживающих в стране национальных общин и диаспор. Об этом говорится в заявлении МИД Венгрии.
Посольство России в Йемене, которое в настоящее время находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, проверяет информацию о том, что при авиаударе арабской коалиции по Сане пострадали две россиянки. Об этом RT рассказали в дипмиссии.
Американские санкции против проекта «Северный поток — 2» и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России. Такое мнение выразил помощник секретаря российского Совета безопасности Александр Абелин.
Первый канал после получения предварительных итогов расследования голосования на финале «Голос. Дети», победу в котором одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, принял решение аннулировать результаты финала.
Компания Group-IB передала Первому каналу первые данные расследования по шоу «Голос. Дети», которые также были направлены в компанию Talpa Media, владеющую правами на «Голос». Об этом сообщает РИА Новости.
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб намерен подать жалобу на футболиста екатеринбургского «Урала» Владимира Ильина за оскорбление полузащитника тульской команды Резиуана Мирзова по национальному признаку во время ответного матча полуфинала Кубка России.
Действия посла США в Германии по ситуации с газом неприемлемы, создаётся впечатление, что ФРГ является колонией Соединённых Штатов, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT решение главы МИД Украины Павла Климкина отменить своё участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки 17 мая из-за решения по России.
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», Института социальных исследований им. Ярёменко и группы «Рейтинг».
Заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков заявил, что поле Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина допущено к проведению матчей чемпионата страны.
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения самолётов ВКС России. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединённого Королевства.
В ходе акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге в среду, 15 мая, сотрудники полиции задержали 70 человек, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Глава МИД Украины Павел Климкин отменил своё участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки 17 мая из-за решения по России. Об этом сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Российский газ более привлекателен для Германии с экологической точки зрения, чем СПГ из Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст на международной газовой конференции.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Джастином Гэтжи.
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность. Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленные судом материалы дела.