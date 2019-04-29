Arutz 7: Польша подумывает перейти на израильский газ, чтобы меньше зависеть от России

Глава государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG Пётр Возняк сообщил, что рассматривает возможность закупок голубого топлива у Израиля. Таким образом Варшава надеется максимально снизить свою энергетическую зависимость от Москвы, сообщает Arutz 7.

Польша вскоре может заключить «крупный договор» о покупке израильского газа. Таким образом страна рассчитывает максимально снизить импорт российского голубого топлива, передаёт Arutz 7.

О том, что Варшава рассматривает возможность сотрудничества с Тель-Авивом в энергетической сфере, сообщил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Пётр Возняк, отмечает издание.

«Мы работаем над тем, чтобы стать компанией на перекрёстках между севером-югом и востоком-западом. Нам необходимо что-то на юге Польши, и мы должны рассчитывать на надёжный источник. Поэтому мы очень внимательно изучаем все страны, которые могут поставлять газ на юг Польши, и мы заинтересованы в газе из Израиля», — заявил Возняк.

По словам издания, Польша на протяжении десятилетий зависела от российского газа и заключила соглашение с «Газпромом» о поставках топлива до 2022 года. Но из-за напряжённости в отношении двух стран и «одностороннего повышения цен» со стороны Москвы Варшава начала искать новые источники, чтобы снизить эту зависимость.

В последние годы Польша подписала несколько «крупных соглашений» по покупке сжиженного природного газа, в том числе у США, Катара и Норвегии. И тот факт, что Израиль нашёл огромные запасы голубого топлива, делает его для Варшавы «привлекательной альтернативой российскому газу», заключает Arutz 7.