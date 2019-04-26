CNBC: Германия и Польша приостановили импорт российской нефти

Германия и Польша остановили поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», поскольку у них появились опасения, что сырьё загрязнено хлором, сообщает CNBC. Однако, как отмечают эксперты, Россия намерена разрешить конфликт в ближайшие дни, так что это не должно иметь большого воздействия на цены.

Польша и Германия приостановили импорт российской нефти, сообщает на своём сайте CNBC. Такое решение вызвано опасениями, что в нефти присутствует загрязнение. Как отмечает издание, столь резкая остановка поставок грозит проблемами крупнейшим европейским предприятиям, которые занимаются переработкой нефти, ведь сырьё к ним приходило как раз через трубопровод «Дружба». Его мощность достигает 1 млн баррелей в день.

Впрочем, эксперты отмечают, что подобные инциденты — редкость. Более того, нарекания по качеству нефти сыпятся на этот трубопровод впервые.

Российские чиновники пытаются разрешить конфликт и не допустить судебных исков против государственной нефтяной компании «Транснефть». «Россия ясно дала понять, что в ближайшие дни, возможно, к концу недели, постарается что-то сделать с опасениями по поводу качества нефти, связанными с уровнем содержания хлора. Учитывая ключевую роль нефти в её экономике, Россия очень серьёзно относится к этому вопросу», — приводит автор статьи оценку директора британской консалтинговой компании Economist Intelligence Unit.

Из-за того, насколько высокие риски несёт в себе ситуация, цены на нефть выросли. Однако автор статьи предупреждает, что невозможно предсказать, долго ли продлится это повышение.

Сам хлор, содержанием которого озабочены импортёры, обычно используется при производстве нефти. Однако затем его необходимо удалить из нефти до того, как отправить её покупателям, ведь хлор может нанести ущерб оборудованию заводов по её переработке, поясняет CNBC.