Times: Нетаньяху подумывает о создании большого альянса против Ирана

Слова Биньямина Нетаньяху о нормализации отношений с арабским миром могут означать его намерение заключить тайный союз с суннитскими странами против Ирана, считает The Sunday Times. Кроме того, израильский премьер готовится к выходу плана по мирному урегулированию с Палестиной, составленному США. По мнению издания, этот план, скорее всего, будет более выгоден для Израиля и, возможно, даже подготовит почву для аннексии Тель-Авивом израильских поселений на Западном берегу Иордана.

В минувшую среду торжествующий Биньямин Нетаньяху прибыл на баскетбольную арену Тель-Авива, чтобы отметить свою пятую победу на выборах, сообщает The Sunday Times. В недолгой победной речи он поблагодарил свою семью, команду и членов своей партии «Ликуд». Издание отмечает, что помимо обещания сформировать правительство правого толка, Нетаньяху почти ничего не сказал о курсе своего следующего кабинета.

«Перед нами стоят серьёзные задачи. В сфере безопасности, в экономике, в общественной жизни, в международных отношениях. Задачи безопасности, но ещё и нормализации и мирного сосуществования с арабским миром. Этот процесс идёт, пока мы говорим», — приводит The Sunday Times слова израильского премьера. По мнению ряда экспертов, этим заявлением Нетаньяху намекнул на то, что он будет продвигать план всеобъемлющего мирного урегулирования с палестинцами и другими ближневосточными нациями.

Однако, отмечает издание, такая позитивная трактовка не вяжется с тем, что в той же речи Нетаньяху пообещал сформировать правую коалицию со своими «естественными союзниками» — праворадикальными партиями, резко выступающими против каких-либо уступок Палестине. По мнению бывшего дипломатического советника Нетаньяху Дори Голда, слова премьера об отношениях с суннитскими странами арабского мира означают, что он намерен заключить с ними тайный союз против общего врага. «Текущее развитие событий в регионе, когда Иран мобилизует свои шиитские подразделения в Сирии, способствует формированию альянсов. Иран представляет собой угрозу для Израиля и для суннитов, поэтому сейчас у них есть общая цель», — отмечает Голд.

Как пишет The Sunday Times, Нетаньяху намерен укрепить трёхсторонний союз с США и странами Персидского залива: это объединение будет подспорьем для плана мирного урегулирования, который скоро должен представить Дональд Трамп. Политика в отношении этого плана будет одной из главных задач пятого срока Нетаньяху, однако сейчас у него есть более срочное дело. Ему необходимо сформировать коалицию, которая поможет ему заблокировать обвинения как минимум в трёх случаях коррупции.

При этом издание пишет, что в обмен на защиту коалиция может выдвинуть премьеру ряд требований: например, исполнить своё обещание и аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что станет «смертным приговором» для принципа «двух государств», считающегося наиболее предпочтительным для разрешения палестино-израильского конфликта.

Как сообщает The Sunday Times, госсекретарь США Майк Помпео не стал отвечать на вопрос, продолжает ли Вашингтон придерживаться принципа «двух государств». Кроме того, посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что «на Ближнем Востоке мир создаётся силой, а не только словами на бумаге». Таким образом, пишет издание, готовящийся план мирного урегулирования, скорее всего, намного более выгоден Нетаньяху: возможно, он даже готовит почву для аннексии и предусматривает лишь ограниченную государственность для Палестины. Однако при этом Трамп хочет, чтобы его план был поддержан Саудовской Аравией, являющейся спонсором Палестинской автономии.