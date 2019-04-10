Times: Нетаньяху идёт на рекорд — пятый срок в кресле премьера

По предварительным итогам парламентских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху одержал победу, пойдя, таким образом, на рекордный, пятый срок на посту премьер-министра, пишет The Times. Как отмечает газета, в Израиле эти выборы во многом рассматривались как референдум по вопросу отношения к Нетаньяху, которому грозят обвинения в коррупции.

Биньямин Нетаньяху идёт на свой пятый срок на посту премьер-министра Израиля. При этом, несмотря на небольшой разрыв в количестве голосов с главным соперником Нетаньяху, правые религиозные партии собираются отдать премьеру большинство голосов в парламенте, пишет The Times.



При 97% подсчитанных голосов правоцентристская партия Нетаньяху «Ликуд», судя по всему, сформирует коалицию, которая установит контроль над 65 из 120 мест в парламенте. Таким образом Нетаньяху пойдёт на рекордный с момента основания еврейского государства в 1948 году срок на посту премьера.



Его главный соперник — партия «Кахоль-лаваль», возглавляемая генералом в отставке Бенни Ганцом, — закрепила за собой 35 мест. В случае если генерал не откажется от своих предвыборных обещаний противостоять Нетаньяху и не присоединится к нему в рамках будущей широкой коалиции, то он, судя по всему, возглавит левоцентристскую парламентскую оппозицию.



Хотя «Ликуд» и не получил большинство голосов и ему теперь придётся идти на переговоры о формировании коалиции, Нетаньяху назвал результаты выборов «блистательной победой». По этому поводу он сообщил своим избирателям следующее: «Это будет правое правительство, но я при этом буду премьер-министром. Правый блок во главе с «Ликудом», очевидно, одержал победу. Этой ночью я начну формирование правого правительства с нашими естественными партнёрами».



Хотя ранее Ганц и настаивал на том, что победу одержал именно он, теперь он признал, что его соперник всё-таки взял верх. «Хотя и может показаться, что небеса затмили тучи, они не смогут скрыть то солнце надежды, которое мы показали израильскому народу и обществу», — написал он в открытом письме своим сторонникам.



Сами выборы во многом рассматривались как референдум по вопросу об отношении израильтян к личности Нетаньяху. В частности, учитывая, что на кону стояла его политическая карьера, до выборов премьер-министра обвиняли в давлении на арабских избирателей. Кроме того, Нетаньяху грозят обвинения по трём делам коррупционной направленности. Тем не менее Нетаньяху удалось отбиться от критиков, наладив самые тесные отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом за всю историю Израиля.



Учитывая эти обвинения, сторонники Нетаньяху собираются провести законопроект, который даст тому правовой иммунитет. Однако даже в свете победы Нетаньяху это будет непросто, так как ряд членов новой коалиции уже заявили, что выступят против этой инициативы.



Тем не менее, в случае если результаты соперников на выборах будут очень близки друг к другу, официальные итоги будут подведены не ранее, чем будут подсчитаны голоса большого количества солдат. Победителю предстоит сформировать коалицию из, по крайней мере, полудюжины партий. И хотя у Нетаньяху, по всей видимости, будет больше возможностей для получения большинства, лидеры других правых партий крайне недовольны тем, что премьер пытается переманить в свой стан их членов.