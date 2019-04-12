Le Monde: Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле, и его «кумы» Трамп и Путин «вздохнули с облегчением»
В минувшую среду и в американском Белом доме, и в московском Кремле «с одним и тем же глубоким удовлетворением» готовились к радостным вестям, пишет колумнист Le Monde Ален Фрашон. Конечно, в обеих столицах сохраняли осторожность — всё-таки израильская политика порой преподносит сюрпризы, — однако в итоге «кандидат Дональда Трампа и Владимира Путина» Биньямин Нетаньяху всё же вышел победителем, поскольку по итогам выборов в Израиле имеет наибольшие шансы сформировать следующее правительство страны, констатирует журналист. Итак, «Биби» торжествует — а «его кумы вздохнули с облегчением», иронизирует Фрашон.
Как отмечает обозреватель Le Monde, и Трамп, и Путин «демонстративно» поддерживали кандидатуру Нетаньяху — и своим «заранее выраженным патронажем» они волей-неволей дали зелёный свет той политике, которую лидер партии «Ликуд» и, говоря шире, все израильские правые рассчитывают вести по отношению к палестинцам. По мысли Фрашона, этот курс заключается в «окончательном погребении» так называемого решения «Два государства для двух народов», предусматривающего урегулирование палестино-израильского конфликта посредством создания отдельного палестинского государства.
Нетаньяху не скрывал своих намерений — он собирается продолжать колонизацию Западного берега Иордана, а также распространить на его территорию действие израильского законодательства, что, по сути, является «аннексией», пишет автор. В результате подобной политики инициативы по созданию на основе Западного берега отдельного государства для палестинцев окончательно станут иллюзорными, сетует журналист. По мнению обозревателя Le Monde, речь идёт об историческом моменте для палестино-израильского конфликта: израильские правые, в сущности, вплотную подошли к исполнению своей давней мечты, а национальное движение палестинцев слишком слабо и расколото, чтобы им что-нибудь противопоставить.
Между тем, продолжает Фрашон, аннексия Израилем Западного берега быстро перестанет быть чем-то страшным, поскольку с колонизацией этой территории уже фактически смирились. Такая тенденция, существующая уже несколько лет, «претворяется в жизнь с молчаливого согласия «международного сообщества» — и, в особенности, США и России», убеждён автор.
Ссылки по теме
-
Times: Нетаньяху идёт на рекорд — пятый срок в кресле премьера
-
Asia Times: возвращение останков израильского солдата — подарок Нетаньяху от Путина
-
Independent: Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана
-
Foreign Policy: «Санта» Трамп подготовил своему «Биби» подарок — победу на выборах