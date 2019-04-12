Le Monde: Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле, и его «кумы» Трамп и Путин «вздохнули с облегчением»

Биньямин Нетаньяху, который по итогам выборов в Израиле является наиболее вероятным претендентом на пост премьер-министра, выступал «кандидатом Путина и Трампа», полагает обозреватель Le Monde Ален Фрашон. Как пишет Фрашон, все три политика имеют между собой много общего, и Нетаньяху всегда удавалось поддерживать тесные связи и с российским, и с американским президентом — и те демонстративно поддерживали его кандидатуру.

В минувшую среду и в американском Белом доме, и в московском Кремле «с одним и тем же глубоким удовлетворением» готовились к радостным вестям, пишет колумнист Le Monde Ален Фрашон. Конечно, в обеих столицах сохраняли осторожность — всё-таки израильская политика порой преподносит сюрпризы, — однако в итоге «кандидат Дональда Трампа и Владимира Путина» Биньямин Нетаньяху всё же вышел победителем, поскольку по итогам выборов в Израиле имеет наибольшие шансы сформировать следующее правительство страны, констатирует журналист. Итак, «Биби» торжествует — а «его кумы вздохнули с облегчением», иронизирует Фрашон.

Как отмечает обозреватель Le Monde, и Трамп, и Путин «демонстративно» поддерживали кандидатуру Нетаньяху — и своим «заранее выраженным патронажем» они волей-неволей дали зелёный свет той политике, которую лидер партии «Ликуд» и, говоря шире, все израильские правые рассчитывают вести по отношению к палестинцам. По мысли Фрашона, этот курс заключается в «окончательном погребении» так называемого решения «Два государства для двух народов», предусматривающего урегулирование палестино-израильского конфликта посредством создания отдельного палестинского государства.

Нетаньяху не скрывал своих намерений — он собирается продолжать колонизацию Западного берега Иордана, а также распространить на его территорию действие израильского законодательства, что, по сути, является «аннексией», пишет автор. В результате подобной политики инициативы по созданию на основе Западного берега отдельного государства для палестинцев окончательно станут иллюзорными, сетует журналист. По мнению обозревателя Le Monde, речь идёт об историческом моменте для палестино-израильского конфликта: израильские правые, в сущности, вплотную подошли к исполнению своей давней мечты, а национальное движение палестинцев слишком слабо и расколото, чтобы им что-нибудь противопоставить.

Между тем, продолжает Фрашон, аннексия Израилем Западного берега быстро перестанет быть чем-то страшным, поскольку с колонизацией этой территории уже фактически смирились. Такая тенденция, существующая уже несколько лет, «претворяется в жизнь с молчаливого согласия «международного сообщества» — и, в особенности, США и России», убеждён автор.

Помимо спокойной обстановки в плане безопасности и крепкой экономики «Биби» может также записать в свои достижения по итогам почти десятилетнего пребывания на посту премьера серьёзные успехи на ниве дипломатии, считает Фрашон. Он смог воспользоваться бесчисленными ближневосточными конфликтами, чтобы отвести палестинский вопрос на второй план — и теперь за исключением арабских государств практически весь остальной мир просто перестал учитывать палестино-израильский конфликт в своих отношениях с Израилем, полагает журналист.

Признание успехов Нетаньяху на дипломатическом поприще окончательно оформили непосредственно перед выборами в Израиле Трамп и Путин: за несколько дней до даты голосования российский президент пригласил политика в Москву, а американский — принял в Вашингтоне, подчёркивает Фрашон. «Трамп преподнёс гостю сирийские Голанские высоты, а Путин, ставший теперь одним из хозяев Сирии, передал ему останки израильского солдата, числившегося пропавшим без вести ещё с начала 80-х годов, — пишет он. — Такие жесты были призваны продемонстрировать израильскому электорату доверие, которым пользуется Нетаньяху у «сильных» мира сего».

Израильский журналист арабского происхождения Маруан Бишара описывал трио «Биби» — Трамп — Путин как «трёх пожилых белых мужчин со склонностью к национализму, популизму и мачизму, которые все одинаково презирают то, что символизировал Барак Обама — мультикультурность и идеалы свободы», говорится в статье. На взгляд Фрашона, к такому портрету можно добавить и другие объединяющие трёх политиков черты: «склонность к коррупции, отношение ко всем невзгодам с определённой дерзостью, которую на идише называют «хуцпой», а также весьма сходное представление о политической жизни, сводящееся к тому, что на этой арене есть только два лагера, «мы и они», и «они» — предатели».

Россия поддерживает тесные отношения с организациями ФАТХ и ХАМАС, но палестинский вопрос никогда не мешал «Биби» — к большой радости русскоговорящего сообщества Израиля — поддерживать тесные отношения с Путиным, считает автор. Хотя Москва «для проформы» и выступила против признания Вашингтоном израильского суверенитета над Голанами, она никогда не мешала израильской авиации бить в Сирии по позициям иранцев и ливанцев, отмечает Фрашон.

Что до Трампа, «с ним всё ещё проще»: он является самым антипалестински настроенным президентом США в истории, а Республиканская партия теперь по каждому спорному вопросу встаёт на сторону израильских правых, подчёркивает автор. Как считает журналист, позиции Трампа и Нетаньяху сходятся настолько, что в плане урегулирования палестино-израильского конфликта, который должен будет вскоре представить зять Трампа Джаред Кушнер, почти наверняка будут фигурировать формулировки об аннексии Западного берега Иордана. «Путин же будет смотреть на всё это с грустью — но и с пониманием», — подытоживает обозреватель Le Monde.