Глава Wintershall Dea: «Северный поток — 2» хорош, правилен и важен для Европы

Глава нефтегазовой компании Wintershall Dea, образовавшейся в результате слияния двух компаний, уверен в пользе «Северного потока — 2» для Европы. В интервью немецкой газете Handelsblatt Марио Мерен назвал газопровод «хорошим, правильным и важным» для континента: он обеспечит газоснабжение промышленных центров, что особенно необходимо в связи с намерением отказаться от угля.

Образовавшееся в результате слияния компаний Wintershall и Dea совместное предприятие Wintershall Dea продолжит участвовать в строительстве вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Председатель совета исполнительных директоров нефтегазовой компании Марио Мерен заверил журналистов издания: «Северный поток — 2», по нашему мнению, троякий: хороший, правильный и важный для Европы».

С его точки зрения, газопровод является очередным камнем в фундаменте европейской газовой инфраструктуры. Этот проект поможет обеспечить выгодное по цене газоснабжение Европы, считает Мерен. «Кто не хочет «Северный поток — 2», тот продлевает использование угля», — подчеркнул глава компании.

Как отмечает немецкая газета, споры вокруг строительства газопровода, который должен соединить Россию и Германию, вспыхнули с новой силой незадолго до проведения европейских выборов. Среди прочих, кандидат на пост председателя Еврокомиссии Манфред Вебер заявил о намерении заблокировать проект газопровода в случае, если он займёт желанный пост в Европе.

По словам Мерена, нет ничего нового в том, что «Северный поток — 2» используется в политических разногласиях. «Однако такие промышленные центры, как Германия и Европа, не должны оказываться под угрозой», — предостерёг он в интервью Handelsblatt. При этом Мерен обратил внимание на то, что после отказа от угля Европе потребуется больше газа.

«Газ из Норвегии и транзит газа через Украину — это хорошо, газ из России и через «Северный поток — 2» — уже плохо? Это не те дискуссии, с которыми можно ответственно проводить промышленную политику», — уверен глава Wintershall Dea.

Как напоминает издание, базирующаяся в немецком Касселе нефтегазовая компания Wintershall уже более 30 лет инвестирует средства в бизнес с Россией. Сам Марио Мерен отметил позитивный опыт сотрудничества с российскими компании на протяжении нескольких десятилетий. «В лице Газпрома и Лукойла у нас есть превосходные партнёры. С Wintershall Dea мы продолжим историю успеха, которую мы начали с Wintershall в России», — убеждён глава компании.

Сейчас прокладка «Северного потока — 2» продолжается, и Мерен не сомневается в успехе проекта, заключает Handelsblatt.