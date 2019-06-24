Forbes: США остаются мировым чемпионом по добыче и потреблению нефти

По данным последнего Статистического обзора мировой энергетики компании BP, в 2018 году потребление и добыча нефти в мире достигли рекордных показателей, сообщает Forbes. При этом, как отмечает издание, 98% мирового прироста объёмов добычи нефти пришлось на США. Американцы возглавили и список крупнейших мировых потребителей нефти, передаёт журнал.

По данным последнего Статистического обзора мировой энергетики, опубликованного ранее в этом месяце компанией BP, в 2018 году потребление нефти в мире достигло рекордного показателя в 99,8 млн баррелей в сутки, сообщает обозреватель Forbes Роберт Репиер, ежегодно анализирующий для издания обзоры BP. Как отмечает автор, 2018 год стал девятым годом подряд, когда спрос на нефть неуклонно рос, при этом в последний год прирост составил 1,5% , в отличие от средних показателей предыдущего десятилетия, сохранявшихся на уровне 1,2%.

Мировые объёмы производства нефти — 94,7 млн баррелей в сутки — также достигли в 2018 году рекордных показателей, говорится в обзоре.

При этом, как подчёркивает журналист, мировым «чемпионом» как по потреблению, так и по добыче нефти остаются США. В 2018 году уровень потребления нефти в США составлял в среднем 20,5 млн баррелей в сутки, а объём добычи — 15,3 млн баррелей в сутки. Кроме того, если прирост добычи в мире составил 2,22 млн баррелей в сутки, 2,18 млн из них (98%) пришлось на долю американских компаний.

С ростом объёмов добычи американской нефти автор связывает и снижение мировых цен на топливо, которые в 2008 году впервые перевалили за отметку $100 за баррель. За прошедшее десятилетие объёмы мирового производства нефти выросли на 11,6 млн баррелей в сутки, при этом 73,2% этого прироста — заслуга США. «Легко предположить, что если бы не бум сланцевой нефти в США, цены на нефть никогда вновь не упали бы ниже 100 долларов за баррель» — делает вывод обозреватель.

На втором месте в обзоре по объёмам добычи нефти стоит Саудовская Аравия с показателем 12,3 млн баррелей в сутки, на третьем — Россия, добывающая 11,4 млн баррелей в сутки. Существенный прирост объёмов добычи со стороны Канады (+410 тыс. баррелей в сутки) и Саудовской Аравиии (+395 тыс. баррелей в сутки) помог компенсировать потери Венесуэлы (-582 тыс. баррелей в сутки), Ирана (-143 тыс. баррелей в сутки) и Норвегии (-119 тыс. баррелей в сутки).

Как отмечает издание, в обзоре компании BP за 2018 год впервые в общем объёме добычи было учтено производство сжиженного природного газа (СПГ). В этой области США также оказались мировым лидером с объёмом производства 4,3 млн баррелей в сутки, превышающим показатели всего Ближнего Востока и составляющим 37,6% всего объёма добычи СПГ в мире. При этом, если вычесть показатели, приходящиеся на долю СПГ, объёмы добычи американской нефти сократятся до 11 млн баррелей в сутки, заставив США занять в списке мировых лидеров производства третью строчку, уступив России (11,2 млн баррелей в сутки) и Саудовской Аравии (10,5 млн баррелей в сутки), замечает автор.

Помимо прочего в обзоре говорится об увеличении мировых запасов нефти на 0,1% в 2018 году, хотя Репиер сомневается в достоверности указанной в документе цифры (1,73 трлн баррелей), основанной на утверждениях Венесуэлы о подтверждённых резервах в стране в объёме 300 млрд баррелей — по мнению автора статьи, таких запасов у Каракаса нет.