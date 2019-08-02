Rzeczposopolita: Минобороны РФ намерено обзавестись собственным интернетом и поисковиком

Решив создать собственный «военный интернет» и провести соответствующие учения, Россия пошла по пути Германии и Голландии, которые в конце июня подписали в Брюсселе договор о создании аналогичной системы, пишет польский журналист Анджей Ломановский. В издании Rzeczpospolita он подчёркивает, что в будущем российские военные также разработают собственный поисковик.
Министерство обороны РФ протестировало передачу данных на большие расстояния в полевых условиях. Обмен данными со скоростью 300 мбит/сек. между полевыми пунктами управления происходило на расстоянии более 2 тыс. км, пишет в издании Rzeczposopolita польский журналист Анджей Ломановский.
Учения состоялись в Центральном военном округе. Информация во время испытаний передавалась по локальной беспроводной сети, включая аудио и видео файлы. При этом использовались военные средства связи, позволяющие проводить видеоконференции, а также станции спутниковой связи «Белозёр».
В целом для создания беспроводной сети было использовано более 1,5 тыс. средств связи. В учениях участвовало 4,5 тыс. военнослужащих. Чтобы развернуть всю технику, военным потребовалось около часа, отмчеает журналист.
Министерство уверяет, что такого рода соединения были зашифрованы при помощи мобильных комплексов «Никель». «В перспективе такие линии связи позволят передавать практически любой объём информации по всей территории страны», — считают военные
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В этом году Минобороны РФ приступило к созданию суверенного интернета — мультисервисной транспортной сети связи (МТСС). Предполагается, что она будет функционировать благодаря оптоволоконному кабелю. В будущем военные хотят разработать собственный поисковик. Полностью работы планируется завершить через два года, подчёркивает автор.
В конце июня министры обороны Голландии и Германии подписали в Брюсселе договор о создании первого «военного интернета». Сеть связи —Tactical Edge Networking (TEN) — должна стать тестовым вариантом, который в будущем сможет соединить всех членов НАТО. Командование TEN будет размещаться в немецком городе Кобленц, а технологический центр в голландском городе Амерсфорт. Первый этап её создания будет заключаться в установлении соединения между немецкой армией (D-LBO) и голландской программой тактической коммуникации FOXTROT. Общая стоимость проекта оценивается в миллион евро, резюмирует в издании Rzeczposopolita польский журналист Анджей Ломановский.
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