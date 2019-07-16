Макфол в интервью Gazeta Wyborcza призвал Европу одуматься и остановить «путинизм»

Путин оказался более эффективным в экспорте «путинизма», чем в экспорте российских товаров, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол. В интервью Gazeta Wyborcza он признал, что у Путина сторонники уже не только в Европе, но и в США. А значит демократия в опасности. В связи с этим Макфол изложил свой рецепт борьбы с «путинизмом»: Запад должен вернуться к политике сдерживания и сохранять санкции.

Владимир Путин не хотел видеть Хиллари Клинтон в Белом Доме, а экс-посла США в Москве Майкла Макфола — он бы с удовольствием хотел видеть в российской тюрьме. В интервью Gazeta Wyborcza бывший посол вспоминает, что за несколько дней до саммита Трамп-Путин в июле 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил дюжину офицеров российской разведки. В ответ на это Путин привёз в Хельсинки список дюжины американцев, которые, по его мнению, нарушили российские законы. Он предложил, чтобы его офицеров разведки допросили американцы в Москве взамен на допрос русскими американцев. На пресс-конференции в Хельсинки Путин заявил, что американцы из его списка помогли Уильяму Браудеру нелегально вывести деньги из России и передать их часть на президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

«Я был в Хельсинки в качестве комментатора телеканала NBC и сказал, что президент Трамп не понимает, о чём говорит Путин. Я предположил, что администрация объяснит это ему. В самолёте в Соединённые Штаты я узнал, что являюсь одной из целей президента России, и что Трамп склонен принять его предложение. Два дня спустя Сенат США единогласно — 98:0 — проголосовал против этой экстрадиции. Но путешествуя заграницу, я продолжаю опасаться, что Россия может воспользоваться Интерполом для того, чтобы меня задержать», — рассказывает польскому изданию американский дипломат.

Неприязненное отношение Путина к себе Макфол объясняет тем, что администрация Обамы выступала за демократию и права человека, и будучи в качестве посла в Москве он делал это публично. «Путину это не понравилось. Как бывший офицер КГБ он верит, что массовый протест невозможен без влияния иностранной разведки. Значит когда в 2011 году в ответ на фальсификацию результатов парламентских выборов дело в России дошло до массовых протестов, Путин обвинил Соединённые Штаты в разжигании революции. Государственный телеканал обвинил меня лично», — объясняет бывший посол.

«Меня представляли как режиссёра театра кукол, управляющего российской оппозицией. Согласно российским СМИ, Обама отправил меня в Россию, чтобы свергнуть Путина. Полный абсурд», — отмечает дипломат. «Обама никогда бы ничего подобного не сделал, а я знаю, что такая миссия не имела бы никаких шансов. Но до сегодняшнего дня миф продолжает жить. Даже некоторые американские аналитики повторяют эту безумную теорию заговора», — добавляет он.

В интервью Макфол также отметил, что Путин, похоже, как другие европейские популисты, возводит до небес доброту людей из провинции и осуждает городскую элиту. Он объявляет себя чемпионом по борьбе с коррупцией, которая, однако, во времена его правления процветает. Чтобы отвести внимание от местных проблем, по словам Макфола, Путин рассказывает, что западные санкции — это не наказание за операции России на Украине, в Сирии или в США, а попытка ослабления России, и в конечном итоге смены правительства. Эти аргументы были эффективны на протяжении долгих лет, однако недавние опросы показывают, что усталость россиян борьбой с «нацистами» и «НАТО» на Украине только растёт, и они бы предпочли лучшую экономику в стране, рассказывает политик.

Несмотря на то, что, как поговаривают россияне, Запад не боялся Горбачёва, Ельцина или Медведева, но боится Путина — значит, Россию он уважает, популярность Путина падает. Россияне, конечно, ценят уважение чужих, а опасения заграницы, связанные с действиями Путина, рядовой россиянин принимает за проявление возрастающего уважения его стране и приписывает это на счёт достижений президента России, но от войны против Запада прошло уже пят лет. «Внутренние расходы «путинизма» дорого обходятся», — подчёркивает он.

Макфол согласен с тем, что международных успехов на счету Путина довольно много: «Он осуществил несколько тактических побед. Он аннексировал Крым*, сохранил правление Асада в Сирии, с успехом вмешался в американские президентские выборы. Он доказал, что всё более склонен рисковать во внешней политике. Однако эти победы посеяли семена долговременной изоляции и слабости России».

Путин добился успехов среди людей, мыслящих похожим образом, прежде всего в Европе, а последнее время и в Соединённых Штатах. Он оказался более эффективным в экспорте «путинизма», чем в экспорте российских товаров. Макфол надеется, что приверженцы «путинизма» понимают его долговременные намерения.

«Я не являюсь экспертом по вопросам Польши, хотя, будучи студентом более 30 лет тому назад, я слушал в Кракове лекцию Нормана Дэвиса. Я бы хотел верить в то, что поляки и их лидеры лучше, чем кто другой понимают угрозу, поступающую с Востока. Я бы предпочёл видеть Польшу в качестве лидера Европы, а не как страну, которая ослабляет связи с остальными странами Европы», — констатирует он.

В интервью Макфол говорит о том, что Дональд Трамп часто критикует НАТО и старательно избегает слов о демократии и правах человека. Он хвалит Путина и нападает на основы либерального международного порядка. А Путин, беспрестанно критикуя американскую политическую элиту, никогда не критикует самого Трампа. Все указывает на то, что Трамп завидует Путину, его неограниченной власти над СМИ, судами, разведкой, полицией и конечно же огромному богатству.

«Меня очень беспокоит то, что наш президент верит Путину, а не собственным спецслужбам. Тем самым он показывает свою слабость, потому что Путин, конечно, знает, что делали его люди. Тем временем Трамп повторяет за Путиным, например, намекая на то, что «агрессивный народ Черногории» может начать Третью мировую войну. Я бы хотел знать больше: каким образом такого типа теории доходят до Трампа?», — заявляет дипломат.

В интервью политик также объясняет, что российские государственные компании — это инструменты политики Путина. Но сделки с иностранными партнёрами создают как возможности для сотрудничества, так и принуждения. Отмывание денег может приносить прибыль для западных партнёров, но оно также создаёт шансы для шантажа. «Газпром» не заинтересован в максимизации прибыли для акционеров — его миссия заключается в службе Кремлю во всём мире, особенно в Европе. Цель строительства газопровода «Северный поток—2» состоит, прежде всего, в том, чтобы навредить Украине, а не принести прибыль компании. Инвестиции «Роснефти» в Венесуэле также служат, прежде всего, политическим целям Кремля, отмечает он.

Американский политик объясняет, что Путин не теряет надежды на то, что растущее количество союзников в Европе и в США приведёт к отмене санкций. Заявления президента Трампа поддерживают эту надежду. Кремль также культивирует связи с неправительственными организациями, политическими партиями, религиозными группами и политиками, хорошо настроенными по отношению к «путинизму». «Успехи популистов укрепляют убеждение о растущей силе неолиберального международного общества, духовным лидером которого выступает Путин. И именно это помогает ему завоёвывать новых приверженцев в других странах, которые потом его пиарят», — подчёркивает Макфол.

«Чтобы побороть «путинизм» Западу необходимо вернуться к политике сдерживания — сохранить санкции и дать Путину ясно понять, что мы готовы дать ответ на попытку поставить демократию под сомнение. Мы должны укрепить НАТО и подтвердить актуальность 5-й статьи. Мы должны поддерживать экономические и демократические реформы на Украине. США, похоже, как и Польша должны поддержать президента Зеленского. Ничего не представляет большей угрозы для Путина, нежели успех демократической, рыночной, ориентированной на Запад Украины. Мы, в конце концов, должны найти более действенные методы сдерживания путинской пропаганды, особенно на общественных платформах», — резюмирует в беседе с изданием Gazeta Wyborcza бывший посол США в России Майкл Макфол.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

polonos.com: Если американцы считают, что россияне угрожают Польше, то будучи могущественным союзником, пусть они первые выстрелят в сторону России…

NoNonsense: Россия закончит как губерния Китая, потому что в качестве АЗС она уже никому не нужна.

Jacekandrzej: Очень хорошее описание ситуации, к сожалению Право и Справеливость своими действиями поддерживает Путина и ставит пользу под угрозу красной бестии.

yeelloow: Возможно критика в отношении Путина правильная, только вот такие же действия в отношении других стран и ещё в большем масштабе проводят США. Поэтому всё это интервью становится недостоверным.