Rzeczpospolita: французы и немцы больше верят доброму Путину, нежели грозному Трампу

Симпатия французов и немцев к Путину и отсутствие её к президенту США Дональду Трампу могут дорого обойтись Европе, считает польский журналист Ежи Белецкий. В издании Rzeczpospolita он объясняет, что если американцы придут к выводу, что лучше бросить таких европейцев на произвол судьбы и заняться лишь своей безопасностью, то Европа может оказаться под прямой угрозой ядерной атаки.

В начале года американский институт Pew Research Center поделился шокирующими данными: 35% немцев и 20% французов считают, что Владимир Путин играет позитивную роль на международной арене, и соответственно 30% и 26% думают так о китайском лидере Си Цзиньпине. При этом лишь 10% и 9% готовы поверить Дональду Трампу. Президент с демократическим мандатом оказался в глазах многих значительно более опасным, нежели лидеры самых больших авторитарных мировых держав, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Белецкий.

Автор отмечает, что это результат продолжающейся уже на протяжении нескольких лет агрессивной пропаганды левых и либеральных СМИ. «Конечно, они иногда руководствуются желанием защитить важные ценности, но также часто они просто-напросто не могут смириться с тем, что избиратели голосуют по-своему», — добавляет он.

«Сейчас за это безумие мы можем заплатить высокую цену. Вместе с разрывом ДРСМД появится, как и в 80-е годы, угроза отделения безопасности Европы от безопасности США — искушение для Вашингтона: планировать остановку возможного ядерного конфликта на этапе, когда уничтожен будет только Старый континент, но не США — то есть в момент, когда Москва ещё не приступит к применению межконтинентальных ракет», — объясняет польский журналист.

Россия не сойдёт добровольно с пути ядерного довооружения, потому что это одна из последних сфер, где она может на равных соперничать с Западом. Поэтому всё более вероятно, что появится такая необходимость, чтобы также НАТО разместило в Европе ракеты средней дальности, как когда-то «Першинги». «Но общественное мнение в Германии и Франции к этому не готово. Оно предпочитает верить доброму Путину, нежели грозному Трампу. Лишь бы американцы в конце концов не пришли к выводу, что лучше бросить таких европейцев на произвол судьбы», — не без опасения резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Белецкий.