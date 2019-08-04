Spiegel: Германия больше не хочет принимать участие в американских военных операциях

Трения и демарши случались в отношениях между Берлином и Вашингтоном и раньше, пишет Der Spiegel, однако именно при Дональде Трампе Германия сформулировала чёткий отказ от участия в каких-либо военных операциях США. Проблема заключается в том, что для такой резкой смены парадигмы у ФРГ не хватает собственных сил, а поиск союзников на замену США может стать трудной задачей.

За прошедшие годы отношения между Германией и США не были безоблачными, причём трения начались ещё до прихода к власти Дональда Трампа, пишет Der Spiegel.

К примеру, в годы правления Барака Обамы разразился шпионский скандал, когда стало известно о массовой прослушке телефонов немецких граждан (включая телефон самой Ангелы Меркель). Кроме того, Берлин не принял жёсткую линию Обамы по отношению к России, а также имел разногласия с американским президентом касательно торгового соглашения ТТИП. Несмотря на это, немецкие сторонники трансатлантического союза всегда были уверены в том, что Германия не будет уклоняться от участия в военных операциях, возглавляемых США.

Однако сейчас ситуация изменилась: даже самые ярые приверженцы оси «Берлин-Вашингтон» выступают против участия бундесвера в военной миссии США по защите торговых путей, проходящих через Ормузский пролив.

«Если Германия или ЕС примут участие в операции США, то они таким образом выразят поддержку политике Вашингтона в регионе», — заявил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель. Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что американская операция началась из-за выхода США из иранской ядерной сделки, поэтому поддерживать такой шаг для Германии было бы неправильно.

В результате Германия отказалась от участия в американской операции: это показывает, что Дональд Трамп повлиял на политику Германии сильнее, чем любой из его предшественников. Как отмечает Der Spiegel, это не первый демарш Берлина по отношению к Вашингтону: к примеру, в 2003 году Германия отказалась участвовать в войне против Ирака. Однако тогда всё проходило под девизом «мы больше не будем участвовать во всём, что вы требуете», а теперь девиз гласит «мы будем участвовать только там, где не участвуете вы».

Проблема заключается в том, что для столь резкой смены ориентиров у Германии не хватает ресурсов, пишет издание. Кто же заменит США в качестве главного союзника? На Великобританию пока рассчитывать не приходится, учитывая что при Борисе Джонсоне Лондон будет ориентироваться на политику Вашингтона. Что касается Франции, то она не вполне уверена в решимости Германии совместно защищать европейские интересы.

Пока неясно, поддержит ли Берлин общеевропейскую миссию в Ормузском проливе, резюмирует Der Spiegel, но точно известно одно: в американской операции Германия принимать участия не будет.