Le Monde: Париж и Берлин не поддержали предложение Вашингтона послать военный флот в Персидский залив

Париж и Берлин не согласны с предложением Вашингтона о необходимости создания коалиции стран для борьбы с «иранской агрессией» в Персидском заливе, пишет Le Monde. По мнению Франции и Германии, иностранные военные суда в регионе лишь затруднят переговоры о ядерной сделке с Ираном. При этом американская инициатива стала причиной новых трений как между странами Европы, так и между Германией и США, отмечает издание.

Требования США о создании «военно-морских сил», которые обеспечивали бы «свободу передвижения» судов в Персидском заливе дали почву для новых трений не только в отношениях Европы с Вашингтоном, но и между Германией и Великобританией —подписантами ядерной сделки 2015 года, пишет Le Monde.

Как напоминает издание, после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero администрация Дональда Трампа обратилась к странам Европы, Японии и Южной Корее с просьбой создать миссию для противостояния «иранской агрессии».

Однако если Великобритания отныне располагает в регионе двумя эсминцами, министр обороны Франции Флоранс Парли обявила, что присутствие иностранных войск на деле лишь добавит трудностей во взаимоотношения с Ираном в минуту, когда на кону стоит судьба ядерного соглашения. «Париж выступает за подход, основанный на дипломатии, улучшение координации с действиями западных стран и обмена информацией», — отмечает издание.

Бельгия и Нидерланды также без энтузиазма восприняли предложение американской стороны, заверив, что ответ на него «готовится», а Германия вновь попала под огонь американской критики, упомянув о расхождениях в видении ситуации с Вашингтоном. Если новый министр обороны страны не исключает участия Германии в европейской миссии, хоть и без присоединения к миссии, возглавляемой Вашингтоном, то вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Штольц назвал военный конфликт в регионе «самым худшим» сценарием, который действительно поставит навигацию под угрозу.

Это заявление повлекло за собой ответ американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, который напомнил, что «Америка пожертвовала собой, чтобы помочь Германии стать частью Запада», а также отметил, что в стране находятся 34 тыс. американских солдат, на содержание которых американские граждане тратят миллиарды долларов.

В то же время заявления нового британского премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Соединённого Королевства Доминика Рааба способствовали усилению трений уже внутри Европы. По словам главы британского внешнеполитического ведомства, коалиция по защите морского пути не может существовать без участия Соединённых Штатов. Пока европейцы настаивают на необходимости конкретных дипломатических шагов, Тегеран ставит им в упрёк неспособность сохранить на должном уровне торговлю между Ираном и ЕС, доля которой снизилась за первый триместр 2019 года на 69%.

По убеждению Брюсселя, однако, недовольство Тегерана объясняется не только экономическими проблемами, но и желанием получить гарантии безопасности. «Нужно убедить их руководство в том, что угроза со стороны американцев и региональных соперников (Ирана) может быть уменьшена», — делится с изданием источник в дипломатических кругах. Однако это, как отмечает газета, может грозить Европе новым конфликтом с американским лидером.