FAZ: американская «стратегия максимального давления» на Тегеран пришлась Берлину не по вкусу

Власти Германии отказались принимать военное участие в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, где недавно Тегераном был захвачен британский танкер, сообщает Frankfurter Allgemeine. Глава немецкого МИД Хайко Маас предостерёг от «дальнейшего обострения ситуации» и настоял на мирном урегулировании ситуации в Персидском заливе.

Берлин не присоединится к американской «стратегии максимального давления» в Ормузском проливе, где недавно Тегераном был захвачен британский танкер, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. ФРГ, Великобритания и Франция, а также другие подписанты ядерного соглашения с Ираном едины в желании «избежать дальнейшего обострения ситуации», передаёт его слова Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По-видимому, МИД Германии вынашивает собственные планы по урегулированию ситуации в регионе без задействования военных сил, предполагает издание. Маас намекнул, что «когда-нибудь нужно будет усадить за один стол страны Персидского залива, чтобы обсудить вопросы морской безопасности». Берлин хочет создать «общий механизм наблюдения» за судоходством в Ормузском проливе. С ним Ирану будет тяжелее находить основания для задержания кораблей.

К тому же для проведения военной миссии в регионе бундесверу нужен мандат бундестага, отмечает издание. Только если промедление создаёт опасность или нужно срочно спасти людей, достаточно разрешения от парламента, выданного задним числом, объясняет Frankfurter Allgemeine Zeitung.