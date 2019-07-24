Австрийский эксперт: Европа покорилась санкциям США против Ирана

Европейцы только делают вид, что ради спасения иранской ядерной сделки они готовы пойти навстречу и оказать Тегерану экономическую поддержку, заявил в интервью N-TV иранист Национальной военной академии в Вене Вальтер Пош. На деле же Европа «покорилась» санкциям США и лишь придерживается предписаний Вашингтона, внёс ясность австрийский эксперт.
Европейцы хоть и прилагают усилия по спасению ядерной сделки с Ираном, но при этом они не предпринимают каких-либо серьёзных попыток, чтобы уберечь иранскую экономику от американских санкций, заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV иранист, эксперт по Ближнему Востоку из Национальной военной академии в Вене Вальтер Пош.
«Они только демонстрируют готовность пойти навстречу Ирану, — пояснил австрийский эксперт по Ближнему Востоку. — И тем не менее того, в чём Тегеран действительно нуждается, а именно в экономической поддержке, иранцы не получают».
Да, признал Вальтер Пол, Европейский союз не только не проводит как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп политику максимального давления в отношении Тегерана, но и выступает против войны и развала ближневосточной страны.
«Однако в сфере торговли нефтью, которую Соединённые Штаты запретили и которая для Ирана просто жизненно необходима, европейцы не нарушают американских санкций, — отметил австрийский эксперт. — Европейские компании не идут на сотрудничество, поскольку они элементарно покорились санкциям США».
В экономической сфере — там, где «Европа вообще-то должна быть сверхдержавой», — европейцы всего лишь «придерживаются предписаний США, констатировал иранист Национальной военной академии в Вене Вальтер Пош.
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