Haaretz: Израиль — единственная страна, которая уже два года убивает иранцев, «похвастал» министр

Израиль — единственное государство в мире, которое уже два года уничтожает иранские цели, заявил израильский министр регионального сотрудничества Цачи Ханегби. Как сообщает Haaretz, чиновник подчеркнул, что Израиль имеет крайне «агрессивный» подход к защите своей нацбезопасности, но Иран реагирует на это сдержанно, поскольку понимает, что Тель-Авив «не шутит».

Израильский министр регионального сотрудничества Цачи Ханегби заявил в минувшее воскресенье в интервью одной из радиостанций страны, что Израиль является «единственным государством в мире, которое вот уже два года убивает иранцев», сообщает Haaretz.

По данным газеты, министр также отметил, что Израиль «наносит по иранцам сотни ударов в Сирии — иногда он это признаёт, а иногда об этом сообщают иностранные источники». «Иногда рассказывает председатель комитета начальников штабов, иногда — уходящий в отставку командующий ВВС, но это всё скоординированная политика», — заявил он.

На вопрос журналиста о том, что произойдёт в случае конфликта между Ираном и Израилем в свете «осторожной реакции Америки на конфронтацию Тегерана и Великобритании, притом что США и Британия являются союзниками», Ханегби ответил так: «Вы же видите, что Иран реагирует очень сдержанно — и это не потому, что у него возможностей нет, а потому, что там понимают, что Израиль не шутит».

По словам чиновника, Израиль «ведёт себя очень агрессивно, когда дело касается нашей национальной безопасности». «Мы до сих пор так и не увидели, чтобы Иран отказался от своего намерения закрепиться в военном плане в Сирии, и эта кампания ещё не завершена. Но они знают, с кем можно шутки шутить и кого можно раздражать. Нас — нельзя», — продолжил он.

Иранские СМИ быстро отреагировали на заявления министра, подчёркивается в материале Haaretz. В частности, в официальном аккаунте телеканала Press TV в «Твиттере» опубликовали цитату из интервью Ханегби, прокомментировав её так: «Вот как свободно и с гордостью говорят израильтяне об убийстве иранцев! Только вообразите, что бы было, если бы было наоборот!». На фоне подобной риторики со стороны израильских властей напряжённость в регионе — и, в особенности, в Персидском заливе — продолжает расти, констатирует обозреватель Haaretz. Как напоминает журналист, в пятницу Иран захватил в Ормузском проливе два британских нефтяных танкера; один из них вскоре был отпущен.

Ранее в тот же день источники в иракских вооружённых силах сообщили, что по расположенной на севере Ирака базе «связанных с Ираном шиитских военизированных группировок» нанёс удар беспилотник, сбросивший на базу бомбы, говорится. В результате нападения, по некоторым данным, погиб как минимум один человек и были ранены по крайней мере двое. Ответственность за удар никто не взял, однако в районе базы действуют боевики террористической организации «Исламское государство»*, враждующей с шиитскими группировками, отмечается в статье. ИГ в последние месяцы уже нанесла ряд ракетных ударов по иракским базам, где размещаются американские войска, однако от этих атак никто не пострадал, пишет Haaretz.

По данным газеты, Ирак рассматривается как одна из главных возможных «арен» для противостояния между США и Ираном в случае, если между ними начнётся открытый вооружённый конфликт, поскольку там находятся как американские силы, так и спонсируемые Тегераном шиитские группы.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.