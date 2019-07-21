CNN: НАТО и госсекретарь США Помпео выступили против действий Ирана

Североатлантический альянс выразил своё осуждение захватом торговых кораблей в Ормузском проливе, который нарушает международные принципы свободой навигации, сообщает CNN. В то же время государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Иран не собирается менять свою внешнюю политику, но Соединённые Штаты надеются наладить с ним диалог по текущим проблемам.

В НАТО осуждают захват торговых судов в Ормузском проливе. Идущий под британским флагом танкер Stena Impero остаётся под арестом в Иране с пятницы, когда его задержали. Принадлежащее Великобритании судно Mesdar некоторое время продержали под стражей, но затем отпустили. НАТО заявляет, что действия Ирана — это прямой вызов международной свободе навигации.

Находясь в Эквадоре, госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию.

МАЙК ПОМПЕО, государственный секретарь США: Пока мы не увидели никаких указаний на то, что иранцы собираются кардинально поменять направление своей нации, сделать вещи, о которых мы их просили по ядерной программе, ракетной программе, их враждебному поведению в мире. Я имею в виду, вы можете просто посмотреть на их действия: они угрожают своими поступками. Мы видели заявления министра иностранных дел (Великобритании. — Ино ТВ) Ханта, я разговаривал с ним вчера, мы видели их действия… Это не похоже на действия страны, которая выглядит так, будто движется в правильном направлении, но мы надеемся, как сказал президент Трамп, что они сядут с нами за стол переговоров и обсудят каждую из этих проблем.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 июля 2019 года.