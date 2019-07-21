Эксперт National Interest объяснил, почему Америке больше не нужен Ближний Восток

Стратегия США на Ближнем Востоке, в основе которой лежали многочисленные бессмысленные войны, исчерпала себя и должна измениться, уверен обозреватель The National Interest Джордж Сиэй. По его словам, Америка больше не нуждается в поставках энергоресурсов с Ближнего Востока, а Израиль может сам позаботиться о собственной безопасности. Это означает, что решение региональных проблем должно лечь на плечи местных игроков, а не Вашингтона, уверен автор.

Ближневосточная стратегия США должна меняться в сторону «великодержавной дипломатии» вместо «бесконечных бессмысленных минивойн», уверен председатель Центра национальной безопасности имени Клементса Техасского университета Джордж Сиэй.

Как объясняет автор, после открытия в США залежей сланцевой нефти и газа Америка больше не нуждается в поставках энергоресурсов с Ближнего Востока. По его словам, первым знаком произошедших перемен было заявление Дональда Трампа о том, что безопасность торговых судов в Ормузском проливе должны обеспечивать не США, а Китай, Индия, Япония и другие страны, поскольку Америке больше не нужны нефть и газ из стран ОПЕК. «Можно оспаривать аргументы в пользу неучастия в делах Ближнего Востока, но не тезис о потребности в энергоресурсах — Трамп прав, у нас её нет», — констатирует эксперт.

По мнению обозревателя, с 1979 года до последнего времени у США было два ключевых стратегических интереса на Ближнем Востоке: энергоресурсы, а также сдерживание Ирана и поддержка Израиля. Сегодня, когда энергетическая зависимость Америки от «деспотических» ближневосточных режимов осталась в прошлом, единственным стратегическим интересом Вашинтона остаётся региональная стабильность — и, к счастью, этот интерес США разделяют с Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, Египтом, Арабскими Эмиратами и множеством других стран.

Что касается поддержки Израиля, хотя он и должен оставаться центральным союзником США, Америка должна признать в нём «независимое, состоятельное и сильное государство» — ядерную державу и эффективного игрока на международной арене, а не «маленькую беззащитную жертву арабской агрессии», уверен Сиэй. По его словам, не многие в США знают, что с 1985 года ВВП Израиля на душу населения вырос с $7 тыс до $41 тыс., а благодаря открытию Левантийского нефтегазового бассейна техасской компанией Noble Energy в 2010 году, он стал энергетически независимым государством. Таким образом, за исключением помощи в поставках вооружений, Израилю уже не требуется обширная финансовая поддержка США.

Хотя американские военные базы в регионе ради давления на Иран должны сохраниться, а к угрозе создания ядерного оружия в стране нужно относиться со всей серьёзностью, не исключая вероятность нанесения превентивного военного удара, необходимость нового подхода к сдерживанию Ирана назрела уже давно, уверен эксперт. Как напоминает автор, позиция США в отношении Тегерана не менялась уже 40 лет, однако сегодня, после «бессмысленной» и дорогостоящей войны в Ираке, унёсшей жизни множества американцев и разрушившей это единственное государство — «противовес» Ирану, положение Америки в регионе серьёзно ухудшилось.

Новая политика США на Ближнем Востоке должна строиться на нескольких ключевых элементах, считает Сиэй. Первый из них предполагает создание «ближневосточного НАТО», неформальным — а впоследствии, вероятно, и официальным — членом которого должен быть и Израиль. «Пусть эти страны «вырастут» в игроков на мировой арене и возьмут на себя первостепенную ответственность за стабильность своего «района» при безусловной поддержке США», — пишет эксперт.

Следующий шаг — смещение фокуса в поддержке Израиля с военной сферы в сторону развития торговых, экономических и деловых связей между двумя странами. Кроме того, хотя военное и морское присутствие США в регионе должно сохраниться, ответственность за обеспечение безопасности должна перейти к «местным игрокам», а защита торговых путей в Ормузском проливе — лечь на плечи потребителей энергоресурсов стран ОПЕК. В завершение автор советует США активнее сопротивляться «безрассудному пролитию американской крови» в ближневосточных песках и бережнее относиться к деньгам налогоплательщиков, не допуская военного вмешательства без прямой угрозы американской национальной безопасности.

«Эффективность перспективной американской внешней политики зависит от того, как мы взаимодействуем с Китаем, Индией, Россией, Европейским союзом и другими значимыми национальными государствами, именно в таком порядке, а не от того, как мы взаимодействуем с Ближним Востоком», — считает Сиэй. По его словам, американским политикам пора осознать «поколенческие» изменения стратегических обстоятельств и решительно менять свой подход.