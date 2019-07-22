Washington Times Оригинал

Washington Times: ложь и пропаганда — Трамп о захвате Ираном 17 агентов ЦРУ

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о задержании Ираном 17 шпионов ЦРУ, передаёт The Washington Times. По словам Трампа, иранское правительство прибегает ко «лжи и пропаганде», так как не знает, как остановить своё крушение.
Washington Times: ложь и пропаганда — Трамп о захвате Ираном 17 агентов ЦРУ
Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал ложью заявление Ирана об аресте 17 шпионов из американского Центрального разведывательного управления, сообщает The Washington Times.
 
«Сообщения о поимке Ираном шпионов из ЦРУ — абсолютная ложь. Ни слова правды. Одна только ложь и пропаганда (как об их сбитом беспилотнике) религиозного режима, который рушится и не знает, что делать. Их экономика мертва, и будет только хуже. В Иране полный бардак!» — написал американский лидер на своей страничке в Twitter.
 
 
The Washington Times напоминает, что Иран сообщил о поимке в стране 17 человек, прошедших подготовку в ЦРУ и шпионящих в пользу США. При этом там отметили, что часть из них были приговорены к смертной казни.
 
Кроме того, ранее в Тегеране опровергли информацию Вашингтона о сбитом американскими военными иранском беспилотном летательном аппарате, несмотря на то что в Белом доме предоставили детальную информацию о произошедшем в Ормузском проливе.
 
При этом утверждая, что экономика страны «мертва», Трамп пытается подчеркнуть эффективность вновь введённых против Ирана санкций в рамках его стратегии «максимального давления» на Исламскую Республику. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Times США Северная Америка
теги
арест Дональд Трамп Иран США ЦРУ
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров