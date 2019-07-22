Washington Times: ложь и пропаганда — Трамп о захвате Ираном 17 агентов ЦРУ

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о задержании Ираном 17 шпионов ЦРУ, передаёт The Washington Times. По словам Трампа, иранское правительство прибегает ко «лжи и пропаганде», так как не знает, как остановить своё крушение.

Президент США Дональд Трамп назвал ложью заявление Ирана об аресте 17 шпионов из американского Центрального разведывательного управления, сообщает The Washington Times.

«Сообщения о поимке Ираном шпионов из ЦРУ — абсолютная ложь. Ни слова правды. Одна только ложь и пропаганда (как об их сбитом беспилотнике) религиозного режима, который рушится и не знает, что делать. Их экономика мертва, и будет только хуже. В Иране полный бардак!» — написал американский лидер на своей страничке в Twitter.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2019 г.

The Washington Times напоминает, что Иран сообщил о поимке в стране 17 человек, прошедших подготовку в ЦРУ и шпионящих в пользу США. При этом там отметили, что часть из них были приговорены к смертной казни.

Кроме того, ранее в Тегеране опровергли информацию Вашингтона о сбитом американскими военными иранском беспилотном летательном аппарате, несмотря на то что в Белом доме предоставили детальную информацию о произошедшем в Ормузском проливе.

При этом утверждая, что экономика страны «мертва», Трамп пытается подчеркнуть эффективность вновь введённых против Ирана санкций в рамках его стратегии «максимального давления» на Исламскую Республику.