NYT: Иран опроверг слова Помпео о готовности вести переговоры с США

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что госсекретарь США Майк Помпео неверно интерпретировал слова министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа о якобы готовности Тегерана к переговорам, пишет The New York Times. В Иране подчеркнули, что ракетная программа страны не подлежит обсуждению с каким-либо государством.

Во вторник государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Иран «впервые» готов к переговорам по своей ракетной программе, сообщает The New York Times. Президент США Дональд Трамп поспешил назвать это доказательством эффективности американских санкций против Ирана.

Тем не менее всего через несколько часов после заявления Помпео на пресс-конференции перед заседанием правительства США, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф опроверг слова госсекретаря. По словам официального представителя иранского МИДа, Помпео и Трамп неверно интерпретировали слова Зарифа. Так, он не заявлял о готовности страны к переговорам, а ещё раз подчеркнул, что если США «хотят говорить о ракетах, они должны перестать продавать оружие, в том числе ракеты, региональным государствам».

The New York Times отмечает, что это отсылка к американскому военному сотрудничеству с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и другими противниками Ирана среди арабских стран.

Подобный обмен комментариями и очевидное искажение администрацией Трампа заявления Зарифа, как полагает издание, свидетельствует о попытке Вашингтона обратить недели конфронтации с Ираном в возможность для переговоров, а также напоминанает о том, как трудно будет этого добиться.

Однако, несмотря на всю похвалу американского лидера в адрес его санкционной политики, позиция исламской республики остаётся неизменной — ни о каком сотрудничестве не может быть и речи, пока США не вернутся к исполнению условий ядерной сделки.

«Мне кажется, администрация отчаянно ищет любые признаки того, что это (американские санкции. — прим. ИноТВ) работает, и Иран готов к переговорам», — заявил один из экспертов по Ближнему Востоку Филип Гордон. И даже в случае если обе стороны согласятся начать диалог, существуют все основания полагать, что они не смогут прийти к соглашению.

Очевидно, Белый дом счёл послаблением в позиции Ирана интервью, которое министр иностранных дел дал американскому телеканалу NBC, находясь в Нью-Йорке в связи с заседанием ООН.

Тем не менее его представитель заявил, что иранская ракетная программа «не подлежит обсуждению ни при каких условиях ни с одной страной, и точка», передаёт The New York Times.