New York Times: США обвинили Иран в «ядерном вымогательстве» и пригрозили ему санкциями

Соединённые Штаты обвинили Иран в «ядерном вымогательстве» и пригрозили ему введением дополнительных санкций, пишет The New York Times.

Тегеран, как напоминает издание, начал накопление запасов урана и его обогащение, превысив лимиты, установленные в рамках заключённой в 2015 году ядерной сделки.

В ответ на эти шаги Тегерана Соединённые Штаты в среду созвали в Вене экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В то же самое время французский посланник находился в столице Ирана для того, чтобы найти способы вновь начать переговоры по соблюдению ядерной сделки.

«У Ирана нет никаких веских оснований для расширения своей ядерной программы. И это можно расценить лишь как грубую и явную попытку добиться от международного сообщества получения денег путём вымогательства», — заявила американский представитель в МАГАТЭ Джеки Уолкотт.

При этом она подчеркнула, что достичь ослабления санкций можно лишь «путём переговоров, а не ядерного вымогательства».

Позднее в среду президент Трамп написал в Twitter, что санкции против Тегерана в скором времени будут «существенно ужесточены». При этом он обвинил иранские власти в том, что те уже давно тайно занимались обогащением урана в нарушение ядерной сделки.

И Тегеран, и Вашингтон, как отмечает The New York Times, настаивают на том, что они открыты к дальнейшим переговорам, но обе стороны ставят различные условия для новых переговоров. Соединённые Штаты заявляют о необходимости помешать иранской программе развития вооружений и ограничить участие Ирана в делах его региональных союзников. Тегеран, в свою очередь, настаивает на том, что Америка должна сначала вновь присоединиться к ядерной сделке, из который президент США Дональд Трамп вышел в 2018 году, и снять с Ирана санкции, которые душат экспорт иранской нефти.