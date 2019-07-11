New York Times: США обвинили Иран в «ядерном вымогательстве» и пригрозили ему санкциями

То, что Иран решил приостановить выполнение ядерной сделки, можно расценить лишь как грубую и явную попытку вытянуть из международного сообщества деньги, — с таким заявлением, как пишет The New York Times, выступила представитель США в МАГАТЭ Джеки Уолкотт. Она также добавила, что достичь ослабления санкций можно только посредством переговоров, а не путём ядерного вымогательства. Между тем американский лидер Дональд Трамп предупредил о том, что Вашингтон в скором времени значительно ужесточит санкции против Тегерана.
Соединённые Штаты обвинили Иран в «ядерном вымогательстве» и пригрозили ему введением дополнительных санкций, пишет The New York Times.
Тегеран, как напоминает издание, начал накопление запасов урана и его обогащение, превысив лимиты, установленные в рамках заключённой в 2015 году ядерной сделки.
В ответ на эти шаги Тегерана Соединённые Штаты в среду созвали в Вене экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В то же самое время французский посланник находился в столице Ирана для того, чтобы найти способы вновь начать переговоры по соблюдению ядерной сделки.
«У Ирана нет никаких веских оснований для расширения своей ядерной программы. И это можно расценить лишь как грубую и явную попытку добиться от международного сообщества получения денег путём вымогательства», — заявила американский представитель в МАГАТЭ Джеки Уолкотт.
При этом она подчеркнула, что достичь ослабления санкций можно лишь «путём переговоров, а не ядерного вымогательства».
Позднее в среду президент Трамп написал в Twitter, что санкции против Тегерана в скором времени будут «существенно ужесточены». При этом он обвинил иранские власти в том, что те уже давно тайно занимались обогащением урана в нарушение ядерной сделки.
И Тегеран, и Вашингтон, как отмечает The New York Times, настаивают на том, что они открыты к дальнейшим переговорам, но обе стороны ставят различные условия для новых переговоров. Соединённые Штаты заявляют о необходимости помешать иранской программе развития вооружений и ограничить участие Ирана в делах его региональных союзников. Тегеран, в свою очередь, настаивает на том, что Америка должна сначала вновь присоединиться к ядерной сделке, из который президент США Дональд Трамп вышел в 2018 году, и снять с Ирана санкции, которые душат экспорт иранской нефти.
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