NYT: вслед за США Европа грозит Тегерану разрывом ядерной сделки

В совместном заявлении европейские страны — участницы соглашения с Ираном выразили «глубокую обеспокоенность» нарушениями пунктов договора и объявили о созыве объединённой комиссии по урегулированию разногласий. Как отмечает The New York Times, на сегодня это самый жёсткий ответ Европы, который может означать угрозу возобновления санкций и, возможно, потенциальной «смерти» ядерной сделки.

Озвучив свою обеспокоенность относительно того, что Иран нарушил условия ядерной сделки, достигнутой в 2015 году, Европа, возможно, сделала шаг к тому, чтобы поставить крест на соглашении, также известном как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), пишет The New York Times.

Во вторник 9 июля министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, европейских стран — участниц ядерной сделки, а также представитель ЕС, занимающийся вопросом соглашения с Тегераном, выпустили совместное заявление, в котором выразили «глубокую обеспокоенность» действиями Ирана, нарушающими его обязательства по СВПД.

Как подчёркивает издание, на сегодня это наиболее жёсткий ответ от европейских участников соглашения на деятельность Тегерана, который за последнее время нарушил условия сделки по крайней мере по двум пунктам. Во-первых, Иран превысил разрешённый СВПД лимит запасов низкообогащённого урана, а во-вторых, повысил уровень обогащения урана, предел которого также регулировался соглашением.

В своём совместном заявлении европейская сторона призвала Тегеран «в незамедлительном порядке» вернуться к исполнению его обязательств в рамках СВПД. Также стороны объявили об экстренном созыве объединённого комитета с целью урегулирования возникших разногласий по сделке.

The New York Times объясняет, что созыв такого комитета можно приравнять к предупреждению о том, что европейцы готовы выдвинуть официальную жалобу в отношении Ирана, которая может привести к восстановлению международных санкций, отменённых в 2015 году по условиям СВПД. Тогда сделка скорее всего будет обречена, комментирует газета.

Издание напоминает, что, помимо Ирана, Франции, Германии и Великобритании, другими сторонами соглашения также выступают Китай и Россия. В прошлом году США в одностороннем порядке покинули сделку и возобновили действие санкций против Тегерана, спровоцировавших значительное сокращение прибыли страны от продаж её главного экспортного товара — нефти. В последние недели напряжённость между Ираном и США возросла настолько, что даже возникла угроза военного конфликта.

По словам Тегерана, он был вынужден отказаться от ряда своих обязательств, потому что Америка первой нарушила сделку, отказавшись от неё и возобновив санкции, а Европа не смогла обеспечить обещанную иранцам экономическую поддержку. Также Тегеран заявил, что, если ситуация не разрешится, он и дальше намерен нарушать свои обязательства.

Европейские дипломаты подчёркивают, что сам по себе созыв объединённого комитета по урегулированию разногласий ещё не означает «смерть» сделки, однако ЕС всё равно не хотел прибегать к такому шагу.

«Они теряют терпение. Пока они сосредоточены исключительно на том, чтобы заставить Иран вернуться к соблюдению его обязательств, но для этого у них очень мало рычагов давления. Сомневаюсь, что Иран вернётся к лимитам своих ядерных запасов в этом году, может, и потом ещё не вернётся», — прокомментировал Генри Роум, специалист по Ирану из аналитической компании Eurasia Group.