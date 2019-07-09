CNN: единственный выход — в Иране посоветовали Трампу перестать слушать «команду Болтона»

Повышая уровень обогащения урана вопреки ядерной сделке Иран пытается оказать давление на европейцев, чтобы те помогли Тегерану обходить американские санкции, передаёт CNN. В то же время, как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, по словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, выйти из кризиса в американо-иранских отношениях можно, только если Дональд Трамп прекратит слушать «команду-Б» — Джона Болтона и прочих приближённых к нему ястребов.

Иранцы обещали, что пойдут на этот шаг, и МАГАТЭ это подтвердило: Тегеран начал обогащать уран на уровне, нарушающем условия ядерного соглашения 2015 года, которое устанавливает норму в 3,67 процента — этого достаточно для использования в мирных целях, но не для чего-то большего. Иран заявил, что он превысил уровень обогащения в 4,5 процента — этого хватает для использования урана в качестве топлива в ядерном реакторе. Однако теперь эта страна пригрозила, что собирается достигнуть показателя 20 процентов или даже выше — это большой шаг в сторону создания оружейного урана. Хотя Иран и утверждает, что не стремится к ядерному оружию, вице-президент США выступил с максимально откровенным предупреждением.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Выражусь предельно ясно: Ирану не следует путать сдержанность Америки с отсутствием у неё решимости.

Подробности об иранской ядерной стратегии и реакции международного сообщества нам расскажет корреспондент CNN Фред Пляйтген.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Это весьма серьёзный шаг со стороны иранцев. Они не только производят больше низкообогащённого урана, но и производят низкообогащённый уран более высокого сорта. Если взглянуть на ситуацию в более широком контексте, то иранцы заявили, что превысили ограничение в 3,67 процента и теперь производят уран на уровне обогащения в приблизительно 4,5 процента. Для создания ядерного оружия им понадобится уровень обогащения в 90 процентов — так что они весьма далеки от этого показателя. Кроме того, они заявили, что они к этому, в общем-то, и не стремятся.

Всем этим они занимаются по одной причине — и они её не скрывают. По их словам, они хотят оказать давление на европейцев, подписавших ядерное соглашение, с тем чтобы они, наконец, облегчили экономическое положение Тегерана. Иранцы напоминают, что они подписали ядерную сделку и согласились на жёсткие ограничения своей ядерной программы, однако они не только не получают от этого никакой пользы, но и стали мишенью для дополнительных американских санкций.

Иранцы говорят, что если всё так и будет продолжаться, то в дальнейшем они не будут соблюдать эти ограничения. Тегеран заявил, что даёт европейцам ещё 60 дней. По истечении этого срока они предпримут следующий шаг: по их словам, они могут начать обогащать уран на уровне до 20 процентов, и это определённо будет большим шагом вперёд, который всерьёз обеспокоит международное сообщество.

Европейцы же утверждают, что работают над механизмом, призванным облегчить экономическое положение Ирана. Однако сейчас этот механизм, судя по всему, находится на ранней стадии реализации, и, по словам иранцев, этого им недостаточно.

Если иранцев и беспокоят американские предостережения на счёт повышения уровня обогащения, то они этого не показывают. Вместе с тем глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter Дональду Трампу, сообщив, что выход из тупика в отношениях между Ираном и США получится найти, только если тот перестанет слушать так называемую «команду-Б» — это группа приближённых Трампа, среди которых, разумеется, есть и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Фред Пляйтген, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 июля 2019 года.