Press TV: Иран не хочет никого пугать, но дальнейшего роста уровня обогащения урана не исключает

Иран предупредил, что его следующий шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки 2015 года будет более жёстким, не исключив, что ему придётся поднять уровень обогащения урана до 20%, пишет Press TV. Как отмечает канал, Тегеран оговорился, что не старается кого-то напугать, однако призвал европейские державы поторопиться с выполнением обещаний по смягчению санкционного давления на Иран.

Иран предупредил, что его следующий шаг по сокращению обязательств по ядерной сделке 2015 года будет более серьёзным. По словам одного высокопоставленного чиновника, Тегеран не исключает, что поднимет уровень обогащение урана до 20%, пишет Press TV.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран превысил норму обогащения урана в 3,67%, установленную ядерным соглашением 2015 года. Теперь уровень обогащения урана составляет 4,5%.

«Уровень 20 процентов сейчас не нужен, однако если он понадобится, мы его достигнем. Когда мы отказались от уровня 3,67 процента, у нас не осталось препятствий для подобного шага», — отметил Камальванди.

По его словам, варианты повышения уровня обогащения урана обсуждались в Высшем совете национальной безопасности. «Есть вариант 20 процентов, есть варианты с ещё большими показателями, но каждый из них уместен в определённой обстановке. Сейчас если нашей стране нужно что-то одно, то мы не будем стараться добиться чего-то другого только для того, чтобы побольше напугать другую сторону. Однако там знают, что эта динамика сейчас имеет восходящий характер», — добавил он.

Кроме того, представитель ОАЭИ подчеркнул, что в рамках третьего этапа по сокращению своих обязательств в отношении ядерной сделки Тегеран рассматривает увеличение количества центрифуг. По его словам, европейские державы, подписавшие договор, должны действовать быстро, чтобы успеть выполнить свои обещания, так как Иран продолжит сокращать обязательства по сделке до тех пор, пока не добьётся результата.

Ядерная сделка 2015 года была заключена между Ираном и шестью мировыми державами: Великобританией, Францией, Германией, США и Россией. По её условиям Тегеран обязался серьёзно урезать свою ядерную программу в обмен на ослабление санкций. Тем не менее в мае 2018 года США объявили о своём выходе из сделки и вновь ввели против Ирана санкции. При этом оставшиеся стороны договора: Франция, Германия и Великобритания — призвали Иран отказаться от превышения норм обогащения урана и предупредили Тегеран, что его шаги будут иметь определённые последствия, напоминает Press TV.

Вместе с тем официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави предостерёг европейские страны от любых «странных» ответов на этот шаг Тегерана. Дипломат отметил, что любые дальнейшие действия Ирана будут находиться в рамках ядерной сделки, «если только некоторые страны не захотят пойти на странные шаги». По его словам, в этом случае Иран «пропустит третий этап и сразу перейдёт к экстренным мерам».

На вопрос о том, может ли Иран полностью выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Мусави ответил, что «возможны любые варианты», однако окончательного решения пока не принято.

«Мы перейдём к третьему этапу через 60 дней, и мы по-прежнему не исключаем никаких вариантов, однако если остальные страны — в частности европейские — не сдержат своих обещаний, то наш третий шаг будет более жёстким», — сообщил дипломат.