T-Online: Ишингер призвал измотанную Европу положиться на Россию и Китай в решении иранского кризиса
Роль посредника в иранском кризисе элементарно измотала Европу, заявил в интервью немецкому новостному порталу T-Online председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
«Решить проблему в одиночку Германия, Франция и Великобритания не в состоянии. Поэтому было бы лучше, если бы эта троица попыталась возобновить переговоры с Ираном уже совместно с Россией и Китаем», — призвал Ишингер.
В свою очередь, истёкший ультиматум, который ранее Тегеран выдвинул Берлину, Парижу и Лондону, был, по мнению главы Мюнхенской конференции по безопасности, не только попыткой шантажа, но и криком о помощи.
«Это была попытка обратить внимание мировой общественности на давление, которое оказывают на Иран, и донести до неё, что Тегеран не оставит это без последствий. Это также была попытка сподвигнуть три европейские страны-участницы ядерной сделки компенсировать ущерб от недавно ужесточённых американских санкций», — пояснил Ишингер.
Кроме того, председатель Мюнхенской конференции по безопасности не стал скрывать своё недовольство, в частности, тем, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказывает Ирану в том, что теперь дозволено Северной Корее.
«Иран может прийти к выводу, что имеет смысл обзавестись ядерным оружием перед тем, как садиться за стол переговоров. Именно поэтому подход Дональда Трампа к Северной Корее — это прямо-таки яд для усилий по проведению новых переговоров с Тегераном», — констатировал Вольфганг Ишингер.
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