T-Online: Ишингер призвал измотанную Европу положиться на Россию и Китай в решении иранского кризиса

В одиночку Германия, Франция и Великобритания не в состоянии разрешить иранский кризис, заявил в интервью T-Online глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Поэтому было бы лучше, если бы эта троица попыталась возобновить переговоры с Ираном уже совместно с Россией и Китаем», — призвал немецкий политик.

Роль посредника в иранском кризисе элементарно измотала Европу, заявил в интервью немецкому новостному порталу T-Online председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.



«Решить проблему в одиночку Германия, Франция и Великобритания не в состоянии. Поэтому было бы лучше, если бы эта троица попыталась возобновить переговоры с Ираном уже совместно с Россией и Китаем», — призвал Ишингер.

В свою очередь, истёкший ультиматум, который ранее Тегеран выдвинул Берлину, Парижу и Лондону, был, по мнению главы Мюнхенской конференции по безопасности, не только попыткой шантажа, но и криком о помощи.

«Это была попытка обратить внимание мировой общественности на давление, которое оказывают на Иран, и донести до неё, что Тегеран не оставит это без последствий. Это также была попытка сподвигнуть три европейские страны-участницы ядерной сделки компенсировать ущерб от недавно ужесточённых американских санкций», — пояснил Ишингер.

Кроме того, председатель Мюнхенской конференции по безопасности не стал скрывать своё недовольство, в частности, тем, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказывает Ирану в том, что теперь дозволено Северной Корее.

«Иран может прийти к выводу, что имеет смысл обзавестись ядерным оружием перед тем, как садиться за стол переговоров. Именно поэтому подход Дональда Трампа к Северной Корее — это прямо-таки яд для усилий по проведению новых переговоров с Тегераном», — констатировал Вольфганг Ишингер.