Sky News: Трамп о превышении лимита по урану — Иран играет с огнём

Популярное
-
Глава МИД Польши: ЕС слаб, и ему следует всегда прислушиваться к США TVN24
-
NZZ: западный кинематограф открыл для себя мир российских катастроф Neue Zürcher Zeitung
-
Thüringer Allgemeine: Путин вернул русским гордость — для них это важнее неведомой свободы Thüringer Allgemeine
-
CNN: Кремль пригласит Трампа на празднование Дня Победы в следующем году CNN
-
Обозреватель Hill: чтобы противостоять России, США необходимо ликвидировать отставание в Арктике Hill
-
Der Tagesspiegel: «причуда» кремлёвского аскета породила массу слухов Der Tagesspiegel
-
Guardian: Путин прав насчёт краха либерализма, но в этом есть и вина Европы Guardian
-
Эрдоган: Трамп пообещал, что санкций за С-400 не будет Hürriyet Daily News
INFOX.SG
-
Экс-губернатор Сахалина этапирован из колонии обратно в СИЗО
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который неделю назад был этапирован из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае, вернулся обратно на остров в СИЗО.
-
Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже экс-полковника
Отставной полковник австрийской армии оставлен под арестом по решению земельного суда Зальцбурга. Бывший военный подозревается в шпионаже в пользу России.
-
Федун заявил, что Романьоли перешёл в «Спартак» бесплатно
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал трансфер молодого итальянского вратаря Андреа Романьоли из римской «Ромы».
-
Двукратный чемпион НБА Газоль заявил, что с нетерпением ждёт возвращения на площадку
Испанский центровой Пау Газоль рассказал, когда намерен вернуться к тренировкам после травмы.
-
Бюджет Украины в июне недовыполнен по доходам почти на 18%
Доходы госбюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд гривен, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня.
-
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал «прозвучавшее предложение» предоставить русскому языку статус официального в Донбассе.
-
Легкоатлетка Клишина может пропустить турнир в Марселе из-за задержки багажа
Российская легкоатлетка Дарья Клишина, специализирующаяся на прыжках в длину, может пропустить международный турнир во французском Марселе из-за проблем с доставкой её багажа.
-
В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
В Иркутской области восстановили движение по федеральной трассе «Сибирь», затопленной 29 июня в результате паводков. Об этом сообщил начальник Главного управления регионального МЧС Валентин Нелюбов.
-
ESPN: Томас подпишет контракт с «Вашингтоном»
Защитник Айзея Томас достиг договорённости о заключении контракта с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс».
-
Минтранс России прокомментировал ситуацию с полётами в Чехию
Министерство транспорта России прокомментировало ситуацию с полётами российских авиакомпаний в Чехию. Об этом сообщает Интерфакс.
-
МЧС: в Иркутской области нет отрезанных водой населённых пунктов
В Иркутской области больше не ожидается новых подтоплений и не осталось населённых пунктов, которые отрезаны от остальной части региона в результате паводков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
-
Федун заявил, что следующий сезон станет определяющим для Кононова в «Спартаке»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о работе главного тренера команды Олега Кононова.
-
Красноярский губернатор резко ответил на вопрос жительницы Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местных жителей о состоянии дороги, увидев в их словах попытку «качнуть права», пишет РИА Новости.
-
«Победа» отменила рейсы в Карловы Вары по требованию властей Чехии
Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в связи с требованием властей Чехии, которые приняли решение аннулировать ранее выданные разрешения на полёты, сообщили в пресс-службе перевозчика.
-
Федун рассказал, что «Спартак» не стал выкупать Промеса у «Севильи»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о несостоявшемся возвращении в команду голландского форварда Квинси Промеса.
-
Глава ЦИК Молдавии подала в отставку
Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Алина Руссу подала заявление об отставке, сообщили в пресс-службе государственного органа.
-
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
Генменеджер «Рейнджерс» сравнил подписание Панарина с выигрышем в лотерею
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал переход в команду российского форварда Артемия Панарина.
-
В Родительском комитете оценили идею проверять школьников на наркотики
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT проект Минздрава о выявлении незаконного потребления наркотических и психотропных средств в ходе медосмотров.
-
Бобровский: я очень счастлив присоединиться к «Флориде»
Российский голкипер Сергей Бобровский, подписавший контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», обратился к болельщикам своей новой команды.
-
Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев оценил конфликт лидера страны Владимира Зеленского с главой МИД Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам.
-
Кантер согласился на контракт с «Бостоном»
Турецкий центровой Энес Кантер продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс».
-
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Министерство обороны России опубликовало видео проведённых ВКС успешных испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
-
«Голден Стэйт» выведет из обращения игровой номер Дюранта
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» выступил с официальным обращением по поводу ухода из команды форварда Кевина Дюранта.
-
Кабмин поддержал разрешающий полиции выносить предостережения проект
Правительство России поддержало проект закона, которым предлагается наделить сотрудников полиции правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.
-
Пекин потребовал уголовного наказания участникам протестов в Гонконге
Правительство Китая требует привлечь к уголовной ответственности участников штурма законодательной палаты Гонконга, говорится в заявлении канцелярии Госсовета КНР.
-
ESPN: «Майами» проведёт четырёхсторонний обмен, чтобы подписать Батлера
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» намерен провести четырёхсторонний обмен, чтобы заполучить атакующего защитника «Филадельфия Сиксерс» Джимми Батлера.
-
В России предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
В России предлагают приравнять оклад, который составляет базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ. Соответствующее предложение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
-
В НХЛ впервые с 2013 года предложили контракт ограниченно свободному агенту
Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» сделал предложение «Каролине Харрекейнз» относительно перехода финского форварда Себастьяна Ахо.
-
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
Специалисты Роскачества проверили 11 торговых марок мультизернового хлеба стоимостью от 38 до 196 рублей по 211 показателям, сообщает kp.ru.
-
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
-
«Аризона» подписала контракт новичка с голкипером Просветовым
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» объявил о подписании контракта с российским голкипером Иваном Просветовым.
-
Варламов подписал контракт с «Айлендерс»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании контракта с российским голкипером Семёном Варламовым.
-
Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
-
Число жертв паводков в Иркутской области возросло до 14
В экстренных службах Иркутской области сообщили, что более 1200 человек пострадали, 14 погибли в результате паводков в регионе. Об этом информирует ТАСС.
-
В Сеуле считают, что встреча лидеров КНДР и США ознаменовала конец вражды двух стран
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Соединённые Штаты и Северная Корея встречей глав государств, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, фактически объявили о прекращении враждебных отношений.
-
МЧС: 42 населённых пункта в Иркутской области остаются подтопленными
В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что подтопленными в регионе по состоянию на 2 июля остаются 42 населённых пункта.
-
«Уральские авиалинии» с 2 июля приостанавливают выполнение рейсов в Прагу
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 2 июля приостанавливает полёты в столицу Чехии — Прагу — из Екатеринбурга и Жуковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы перевозчика.
-
Трамп планирует оставить в Афганистане разведывательные подразделения
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон намерен снизить численность своих военнослужащих в Афганистане, при этом оставив там разведывательные подразделения.
-
МВД России назвало число погибших и пострадавших в ДТП с гироскутерами
В МВД России рассказали RT о числе погибших и пострадавших в результате ДТП с участием электромеханических средств передвижения за первые пять месяцев 2019 года.
-
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
У жителей Западного полушария Земли 2 июля появится возможность увидеть полное солнечное затмение. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Московского планетария.
-
Отец Бутиной рассказал об отсутствии жалоб дочери на условия содержания в тюрьме США
Валерий Бутин, отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что его дочь практически не жалуется на условия содержания в американской тюрьме.
-
В сенате США считают день встречи Трампа и Ким Чен Ына «одним из худших»
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер прокомментировал состоявшуюся ранее встречу американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына, назвав произошедшее «одним из худших дней» во внешней политике Вашингтона.
-
В ЕС назвали условие возобновления торговых отношений с Россией
Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём от имени Европейской комиссии заявила, что Евросоюз готов возобновить торговые отношения с Россией при условии полного выполнения Минских соглашений.
-
В Москве 2 июля ожидается до +24 °С
В Москве во вторник, 2 июля, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
-
В МЧС сообщили о госпитализации 191 человека в Иркутской области
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области сообщили, что вследствие паводков в регионе за медицинской помощью обратились более 1,2 тыс. человек, около 200 из них были госпитализированы.
-
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы России успешно провели испытание новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сарышаган в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.
-
СМИ: Британку сняли с рейса Малага — Лондон за слишком глубокое декольте
Подданную Великобритании 31-летнюю Харриет Осборн сняли с рейса Малага — Лондон из-за откровенного наряда, передаёт The Sun.
-
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 2 июля несколько рейсов Москва — Прага в связи с тем, что авиационные власти Чехии аннулировали выданные ранее разрешения на выполнение полётов.
-
СМИ не исключили роста цен на мясную продукцию в России
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти на 10%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию и материалы Минсельхоза.