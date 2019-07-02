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Sky News: Трамп о превышении лимита по урану — Иран играет с огнём

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Дональд Трамп прокомментировал сообщение о том, что Иран превысил лимит запасов обогащённого урана, оговорённый в рамках «ядерной сделки», пишет Sky News. Тегеран «играет с огнём», заявил американский лидер, ранее в одностороннем порядке сам разорвавший соглашение с Тегераном.
Sky News: Трамп о превышении лимита по урану — Иран играет с огнём
Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «играет с огнём», сообщает Sky News. Так он прокомментировал новость о том, что Тегеран превысил лимит по запасам обогащённого урана, оговорённый в соглашении от 2015 года.
 
Американский лидер находился в Белом доме, когда ему задали вопрос о том, нет ли у него какого-нибудь послания для иранской стороны.
 
«Никакого послания для Ирана, — подчеркнул Трамп. — Они знают, что делают. Они знают, с чем играют. По-моему, они играют с огнём. Поэтому вообще никаких посланий для Ирана».
 
Другие мировые лидеры также выразили обеспокоенность в связи с этим шагом иранских властей. В частности, Великобритания назвала ситуацию «крайне тревожной».
 
В понедельник Тегеран объявил о том, что превысил лимит обогащённого урана, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий. Этот документ четыре года назад подписали Иран, США, Великобритания, Россия, Франция, Китай, Германия и ЕС. После подписания сделки США согласились снять с Тегерана санкции, введённые из-за иранской ядерной программы.
 
Однако в прошлом году Дональд Трамп вышел из этого соглашения, назвав его «катастрофическим» и «однобоким», напоминает Sky News.
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источник
Sky News Великобритания Европа
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