CNN: политики любят санкции — они создают видимость ответа

Многолетние односторонние американские санкции не обеспечили смену режима на Кубе, в Иране или КНДР, но при этом, принятые вместе с союзниками, привели к соглашению по иранскому атому, пишет журналист CNN Закари Вульф. Автор делает вывод: сегодня санкции стали средним вариантом, когда слов уже недостаточно, а военное вмешательство невозможно.

Санкции стали для Трампа способом показать и стране, и миру, что он занимается проблемой, пишет журналист CNN Закари Вулф.



После отмены военного удара по Ирану Трамп ввёл санкции в его отношении, которые постпред Ирана при ООН назвал «экономической войной и терроризмом против иранского народа». В США действие этих санкций почти не ощущается, а вот по иранской экономике они больно ударили, отмечает автор статьи. Кроме того, Трамп смог принять эти санкции без обязательного одобрения конгресса.



Джон Смит, который прежде возглавлял подразделение Казначейства, ответственное за санкции, считает их «альтернативой между словами и войной, между простой дипломатией и солдатами». Мало того что Трамп стал чаще применять санкции, теперь он это делает ради противостояния с традиционными союзниками и партнёрами. Так, он угрожает санкциями европейским странам, если они будут торговать с Ираном.



Трамп хочет и наказать Иран, и усадить его за стол переговоров. Однако автор статьи напоминает: Куба уже много лет под санкциями, но это не привело ни к каким изменениям. И сейчас достичь эффективности односторонними американскими санкциями будет так же тяжело. При этом, как напоминает Смит, когда санкции против Ирана были приняты коалицией стран Европы, Азии и Северной Америки, это привело к переговорам.



У США список людей, которые находятся под санкциями, состоит из тысяч имён. И хотя он постоянно пересматривается, автор статьи утверждает, что там до сих пор можно встретить Слободана Милошевича, который умер в 2006 году. В основном там люди, которых обвиняют в наркотрафике и терроризме.



Но прежде всего санкции ассоциируются со странами. И в этой области их эффективность ограничена, считает автор статьи. Так, в отношении Кубы, Северной Кореи и Ирана санкции длятся десятилетиями, но все эти режимы продолжают существовать.



Кроме того, иногда люди и компании становятся объектами санкций по самым разным причинам, за которыми даже сложно уследить. Так, например, Россию наказывали за вмешательство в Украину, за кибератаку на американские выборы, за нарушение прав человека, за атаку в Солсбери, за торговлю с КНДР, за действия в Сирии, за продажу оружия Ирану, Северной Корее и Сирии. И в отношении Ирана ситуация схожая.



«Санкции всё больше используются как политический инструмент, чтобы показать, что что-то делается, без реальной привязки к их эффективности, и это угрожает их девальвацией со временем», — приводит издание слова политолога Майкла Карпентера.



А бывший советник Казначейства Элизабет Розенберг отметила, что санкции способны создать экономический рычаг давления, который затем можно дополнять другими политическими инструментами от военных до дипломатических, и тогда они смогут ускорить переговорный процесс. «Но если мы считаем, что санкции приведут к смене режима, то мы ошибаемся», — говорит она.



Впрочем, политики не перестанут их использовать, ведь они дают видимость действия. Люди считают, что это хороший инструмент, когда слов недостаточно, а военные действия невозможны, приводит журналист CNN слова Розенберг.