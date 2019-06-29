Bloomberg: Иран не доволен переговорами и от атома не откажется

Хотя прежде европейские чиновники утверждали, что механизм торговли с Ираном в обход санкций установлен и даже запущен, замминистра иностранных дел Ирана заявил, что прогресс на переговорах идёт недостаточными темпами, пишет Bloomberg. Кроме того, Тегеран настаивает на том, что он должен продавать нефть на Запад, а ему предлагают кредит на гуманитарную помощь.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после переговоров с европейскими партнёрами заявил, что Иран по-прежнему намерен отойти от своих обязательств по соглашению от 2015 года, из которого вышли США. «Я не думаю, что прогресс, которого мы сегодня достигли, можно будет считать достаточным, но это не моё решение», — приводит Bloomberg слова иранского дипломата.



Чиновники из Ирана и других пяти стран — Франции, Германии, Великобритании, Китая и России — пытаются предотвратить вероятный крах договора, который приведёт к угрозе нового военного конфликта на Ближнем Востоке. Страны согласились в ближайшее время провести новую встречу на уровне министров.



Слова Аббаса Аракчи стали ложкой дёгтя среди новостей последних дней. Так, 7 европейских стран согласились поддержать план Лондона, Берлина и Парижа, который должен защитить торговлю с Ираном от американских санкций. И, по словам европейских чиновников, первые транзакции уже якобы начались.



Как напоминает автор статьи, напряжённость в Персидском заливе усилилась с тех пор, как Трамп решил выйти из соглашения по иранскому атому. Ожидалось, что Иран к четвергу превысит порог в 300 кг запасов обогащённого урана, но он не стал этого делать в расчёте на переговоры.



В свою очередь, западные страны настаивают, что Иран должен соблюдать условия договора, но при этом не говорят о конкретных финансовых поощрениях. А Аракчи отметил, что, чтобы предложенный механизм ухода от санкций сработал, европейцы должны покупать по нему нефть у Ирана. Но учитывая угрозы США, европейские государства вместо этого предлагают Тегерану кредит на оплату гуманитарных поставок: еды и медикаментов.



Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что европейские страны работают недостаточно быстро, чтобы гарантировать, что Иран сможет продолжать торговлю с ними, несмотря на санкции. «Лично я не считаю, что этого будет достаточно, — сказал Раванчи. — Им понадобилось больше года, чтобы к этому прийти, но схема до сих пор не работает. Это как если у вас есть красивая машина, вам нравится на неё смотреть, но внутри нет топлива. Так что всё, что вы можете, — смотреть».



Как отмечает автор статьи, Иран избавился от 97% своего обогащённого урана, которого ему хватило бы на создание более десятка бомб. Теперь Трамп хочет обсудить новый договор, куда входило бы ограничение ракетной программы Ирана и отказ от поддержки вооружённых групп в регионе, но Иран не хочет разговаривать на эту тему, отмечает Bloomberg.