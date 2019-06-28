Bloomberg: пока ещё союзники, но у европейцев всё меньше шансов противостоять агрессивной политике Трампа

ЕС имеет весьма ограниченный инструментарий, чтобы влиять на внешнеполитический курс США, пишет Bloomberg. Даже в экономической борьбе против пошлин на его автопром европейский блок едва ли сможет эффективно сопротивляться администрации Дональда Трампа. Ярким примером этому служит созданный Брюсселем механизм для обхода американских санкций против Ирана, которым не рискует пользоваться ни одна компания, отмечает издание.

Дональд Трамп готовится к «решительному столкновению» с китайским лидером Си Цзиньпином. И с учётом того, что цена этой торговой войны становится очевиднее, европейцев всё больше сбивает с толку стремление американского президента открыть против них «второй фронт», пишет Bloomberg.

Возможно, «отчуждённые» европейские союзники США не понимают логики, которой руководствуется Трамп в своём наступлении. Но, по словам представителей ЕС, они уже смирились с постоянными нападками Вашингтона и даже привыкли давать отпор «агрессивной политике» Белого дома.

«Если Трамп всерьёз говорит о своих угрозах, то мы к ним готовы. Наш список контрмер уже составлен», — заявила в недавнем интервью еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

В ЕС допускают, что переговоры с Соединёнными Штатами о повышении пошлин на европейские автомобили рискуют зайти в тупик. Но брюссельские чиновники уверены, что их ответ окажется «достаточно эффективным, чтобы ударить американского президента в самое больное место».

Ранее европейцы ввели санкции на мотоциклы Harley Davidson и бурбон в попытке затронуть основную электоральную базу Трампа. ЕС также пытался принять меры в отношении американских технологических гигантов, после чего члены конгресса США срочно отправили в Брюссель письмо с просьбой «поумерить пыл», утверждает издание со ссылкой на источник.

«Проблема в том, что европейцы едва ли способны сделать что-то ещё. ЕС может держаться самостоятельно в торговом споре, но в его арсенале не хватает мощных инструментов, необходимых на передовой геополитики. Это означает, что ЕС имеет недостаточное влияние на политику США в таких горячих точках, как Сирия, Персидский залив и Южно-Китайское море», — считает Bloomberg.

Трудности добавляет то, что лидеры ЕС чувствуют себя естественными союзниками Вашингтона в его споре с Пекином. Европейцы во многом разделяют недовольство американского президента относительно китайских методов ведения бизнеса, хотя и выступают за более дипломатичный подход.

Нападки Трампа на Китай и сверхскоростную телекоммуникационную сеть компании Huawei перекликаются с опасениями европейцев. Но вместо того чтобы создать единый фронт против коммунистического правительства Пекина, глава Белого дома предъявляет ЕС ещё больший список претензий, которые не ограничиваются торговлей, подчёркивает издание.

«Европа обращается с нами хуже, чем Китай», — заявил в недавнем интервью Трамп, вновь посетовав на низкие затраты Германии на оборону и строительство российского газопровода «Северный поток — 2». При этом он чётко дал понять, что Европа станет следующей целью его торгового наступления.

Представители ЕС считают, что ключевые фигуры в администрации Трампа будут оспаривать введение новых тарифов на европейский автопром. Но существуют другие факторы, которые говорят, что угроза повышения пошлин всё ещё реальна. В мае американский президент согласился с докладом Министерства торговли о том, что импорт иностранных машин подрывает национальную безопасность США.

«Даже экономическое влияние Европы ограничено, когда она пытается управлять ходом событий за пределами банальных торговых вопросов. Самым ярким примером этому служит ситуация с Ираном», — обращает внимание Bloomberg.

На односторонний выход Трампа из ядерного соглашения с Тегераном 2015 года европейские столицы ответили созданием инвестиционного механизма, призванного обойти санкции США и сохранить некоторые экономические выгоды Исламской Республики. Но из-за господства доллара и угрозы возмездия со стороны Вашингтона ни одна компания не осмелилась им воспользоваться.

«Лидеры ЕС годами жалуются на ограниченность своего инструментария. Но они продолжают апеллировать к своим общим интересам с США, и пока этот подход наталкивался на глухую стену», — заключает Bloomberg.