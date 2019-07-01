Thüringer Allgemeine: Путин вернул русским гордость — для них это важнее неведомой свободы

Россияне уже не раз избирали своим президентом Владимира Путина, причём они сделали бы это «и при демократии», пишет Thüringer Allgemeine. Ведь именно этот человек вернул им гордость, и для них это «весомее свободы, которой они никогда не знали», утверждает немецкое издание.

Сегодняшняя Россия хочет быть с остальным миром на равных, пишет немецкая газета Thüringer Allgemeine.



В этом, однако, и заключается проблема, констатирует автор статьи Хенрик Гольдберг.



«Ведь когда Горбачёв, не желая того, похоронил реально существующий социализм, с цепи сорвался реально существующий капитализм. При этом он не учёл того, что объединяет большинство россиян, несмотря на КГБ, Лубянку, ГУЛАГ и коммуналки: любовь к Родине и гордость за свою страну. Именно поэтому они и избрали — причём они сделали бы это и при демократии — человека, вернувшего им гордость, которая весомее свободы, которой они никогда не знали», — поясняет журналист Thüringer Allgemeine.



Своего же пика, продолжает Гольдберг, гордость россиян достигла тогда, когда глава Кремля «преподнёс им Крым на блюдечке». Ну а в тот момент, когда лауреат Нобелевской премии Барак Обама «унизил» Россию, назвав её региональной державой, «русские окончательно поняли, что они всё сделали правильно».



Принимая же во внимание, что сегодня эта «региональная держава» общается с сильнейшими мира сего на равных — «не экономически, а, пожалуй, только в военном плане», — то смириться всё же придётся: Крым Российская Федерация никогда не отдаст, рассуждает автор статьи.



«Сколько бы мы ни ссылались на международное право — это не поможет», — признаёт журналист немецкого издания.



Впрочем, предостерегает Гольдберг, не следует сразу же «устраивать праздники дружбы» на крымском полуострове. Но вот перестать говорить о Крыме «в контексте санкций», пожалуй, стоит, призывает автор статьи.



«Ведь это просто бессмысленно, и все это знают. Путин будет вести переговоры, только если он сможет сохранить лицо. И ему это удастся только в том случае, если речь не будет идти о Крыме», — отмечает журналист Thüringer Allgemeine.



По словам Гольдберга, приукрашивать «нарушения международного права», конечно же, не имеет смысла.



«И тем не менее есть множество причин — политических и исторических — не делать из России изгоя», — резюмирует автор статьи.