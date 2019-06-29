Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг поставила под сомнение эффективность западных штрафных мер против Москвы, сообщает Hamburger Abendblatt. Спустя пять лет есть все основания задаться вопросом, чего, собственно, удалось добиться Западу при помощи антироссийских санкций, констатировала временный председатель Социал-демократической партии Германии.
Временный председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и по совместительству премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поставила под сомнение эффективность западных санкций против Российской Федерации, сообщает немецкая газета Hamburger Abendblatt.
Спустя пять лет есть все основания задаться вопросом, чего, собственно, удалось добиться Западу при помощи этих штрафных меры, констатировала Швезиг.
«Они привели к тому, что теперь Россия сама себя обеспечивает сельскохозяйственной продукцией, тогда как наши фермеры больше не могут поставлять свои продукты в Российскую Федерацию. В других же отраслях Россия всё больше ориентируется на Китай», — заявила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания в интервью Hamburger Abendblatt.
Поэтому необходимо стремиться к пошаговой отмене антироссийских санкций, призвала временный председатель Социал-демократической партии Германии.
Кроме того, в ходе интервью Мануэла Швезиг «встала на защиту» проекта «Северный поток — 2», отмечает издание. По словам главы правительства Мекленбурга — Передней Померании, российский газопровод важен для всей Германии.
«Мы уже попрощались с атомной энергетикой и к 2038 году откажемся от угля. На переходный период мы как индустриальная страна, однако, нуждаемся в газе, чтобы энергообеспечение оставалось надёжным и доступным для граждан и предприятий», — пояснила немецкий политик.
Поприветствовала премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании и возвращение Российской Федерации в Совет Европы.
«Я вижу, как немцы также изъявляют большое желание, чтобы Германия и Российская Федерация продолжили диалог», — подчеркнула временный председатель Социал-демократической партии Германии.
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