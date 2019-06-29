Hamburger Abendblatt: лидер немецких социал-демократов признала неэффективность антироссийских санкций

14:05 Экс-тренер «Анжи» Адиев рассказал о вариантах продолжения карьеры Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что получал предложения продолжить тренерскую карьеру за рубежом.

14:04 Абэ выступил за увеличение туристического потока из России Премьер-министр Японии Абэ Синдзо по итогам переговоров с лидером России Владимиром Путиным заявил, что он поддерживает увеличение туристического потока между двумя странами.

13:46 Страны G20 призвали не допустить использования интернета террористами Лидеры стран — участниц «Большой двадцатки» в совместном заявлении по итогам саммита выступили против использования интернета в интересах террористов и призвали онлайн-платформы обеспечить защиту пользователей.

13:45 Рейнгольд назвал Глушакова примером для подражания Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что в лице Дениса Глушакова молодые футболисты «Ахмата» получат опытного наставника и пример для подражания.

13:31 СМИ: Каррера стал претендентом на должность тренера ПАОК Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить тренерскую карьеру в греческом чемпионате.

13:22 Путин призвал решить вопрос с украинскими моряками в рабочем режиме Российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос возвращения на родину украинских моряков, задержанных в России за нарушение государственной границы, необходимо решить в спокойном и рабочем режиме.

13:17 Азмун рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал капитана сборной России Артёма Дзюбу своим большим другом.

13:08 Эрдоган: Турция по-прежнему ожидает поставок F-35 из США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 подтвердил, что Анкара по-прежнему ожидает поставок из США истребителей F-35.

13:03 СМИ: Лэмпард начнёт подготовку «Дерби» к сезону, переговоры с «Челси» продолжаются Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард пока не может договориться о контракте с лондонским «Челси» и начнёт подготовку к новому сезону со своей нынешней командой.

12:49 Ловчев оценил переход Глушакова в «Ахмат» Известный эксперт Евгений Ловчев высказал своё отношение о переходе футболиста Дениса Глушакова из московского «Спартака» в грозненский «Ахмат».

12:42 Путин прокомментировал дело в отношении главы компании «Рольф» Президент России Владимир Путин прокомментировал уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также других её руководителей.

12:34 Липпи считает, что де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса» Бывший главный тренер «Ювентуса», чемпион мира 2006 года во главе сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением о потенциальном новичке клуба, центральном защитнике «Аякса» — Матейсе де Лигте.

12:28 Меркель рассказала о своём самочувствии Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что чувствует себя хорошо, несмотря на недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и украинского лидера Владимира Зеленского.

12:20 В Госдуме оценили слова Макрона о новом партнёрстве с Россией Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности построения нового партнёрства с Россией.

12:19 «Валенсия» и «Вильярреал» объявили о договорённости по Черышеву Испанские футбольные клубы согласовали детали перехода российского полузащитника Дениса Черышева.

12:16 Путин отреагировал на возражения Элтона Джона об ЛГБТ-сообществе Президент России Владимир Путин отреагировал на заявления британского музыканта Элтона Джона о «двуличии» российской политики в отношении к ЛГБТ-сообществу.

12:11 Трамп рассказал о нечестном отношении США к Турции в ситуации с С-400 Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что Вашингтон нечестно повёл себя по отношению к Турции в ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

12:04 Черчесов посетил тренировочный лагерь ЦСКА в Австрии Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил тренировочный лагерь ЦСКА на сборах в Австрии.

12:03 Макрон призвал построить «новую архитектуру доверия» с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил о необходимости нового партнёрства с Россией на основе доверия и безопасности.

11:51 Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и затем освобождён из-за отсутствия доказательств вины.

11:49 Marca: Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе уведомил руководство клуба, что не намерен продлевать действующий контракт.

11:37 Иркутской области окажут помощь из федерального бюджета Пострадавшие от наводнения в Иркутской области получат помощь из федерального бюджета, заявил заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

11:33 Российские волейболисты обыграли Аргентину и вышли в «Финал шести» Лиги наций Благодаря победе над аргентинской командой в поединке предварительного этапа Лиги наций мужская сборная России по волейболу гарантировала себе участие в решающем этапе турнира.

11:25 Трамп: США разрешат Huawei продавать оборудование при отсутствии угроз Соединённые Штаты разрешат американским компаниям продавать оборудование китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, если оно не будет представлять угрозы национальной безопасности Вашингтона, заявил лидер США Дональд Трамп.

11:22 СМИ: «Динамо» предложило «Роме» €13 млн за переход бразильца Жерсона Полузащитник римской «Ромы» Жерсон Сантос может оказаться в составе московского «Динамо».

11:19 Путин оценил встречу с Трампом Президент России Владимир Путин оценил встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 как прагматичную и деловую.

11:07 Нурмагомедов продемонстрировал свои баскетбольные навыки Российский боец смешанных единоборств, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, на котором играет в баскетбол.

11:06 Меркель допустила проведение очередного саммита по Сирии в 2019 году Канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что в текущем году может пройти очередной саммит по Сирии в стамбульском формате.

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10:44 Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.

10:37 Трамп подтвердил отказ от новых пошлин в отношении Китая Американский президент Дональд Трамп по итогам саммита G20 в Осаке подтвердил, что Вашингтон решил пока не вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров и готов продолжить торговые переговоры.

10:30 Глушаков стал игроком «Ахмата» Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата».

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10:05 СМИ: Футболист Снейдер задержан за порчу чужого автомобиля Голландский полузащитник Уэсли Снейдер разбил чужой автомобиль и был задержан полицией города Утрехт.

10:03 Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что в эпоху глобализации реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) становится неизбежным и необходимо установить новые правила для ответа на современные вызовы.

09:49 Боец Штырков рассказал о причинах расторжения контракта с UFC Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что ему грозила двухлетняя дисквалификация от Американского антидопингового агентства (USADA).

09:49 Эксперт оценил результаты встречи Трампа и Си Цзиньпина в рамках G20 Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал результаты переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке.

09:41 Депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии» Глава МИД Украины Павел Климкин «позорит» своими действиями дипломатию страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.

09:36 Баскетболист НБА Коллисон завершил карьеру в 31 год и намерен посвятить себя религии Баскетболист Даррен Коллисон принял решение завершить карьеру и посвятить себя религиозной организации.

09:36 Абэ: страны G20 будут стремиться к отказу от выбросов пластика в океан Страны G20 будут стремиться к отказу от выбросов пластика в океан к 2050 году, заявил на пресс-конференции по итогам саммита японский премьер Абэ Синдзо.

09:26 Трамп назвал Путина «прекрасным парнем» Американский лидер Дональд Трамп в беседе с обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным поделился впечатлениями от переговоров с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке.

09:20 Федерер поделился планами на жизнь по окончании теннисной карьеры Швейцарский теннисист Роджер Федерер допустил, что после завершения карьеры будет скучать по игрокам, которых назвал второй семьёй.

09:11 Путин заявил о планах вывести связи России и Египта на новый уровень Президент России Владимир Путин в ходе встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита G20 в Осаке заявил о планах вывести отношения двух стран на новый уровень.

09:06 Черышев: переход в «Валенсию» почти завершён Футболист сборной России Денис Черышев подтвердил, что «Валенсия» близка к выкупу его контракта у «Вильярреала».

08:56 Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины Форвард сборной Аргентины Лионель Месси перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки впервые спел гимн за всё время выступлений за национальную сборную.

08:53 Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии Американский лидер Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров на саммите G20 в японской Осаке обсудили ситуацию в Сирии и торговые отношения между странами. Об этом сообщил Белый дом.