1+1: семь стран покинули заседание ПАСЕ после возвращения России

Российская делегация официально возвращается в ПАСЕ. Как передаёт «1+1», после принятия резолюции относительно возвращения России делегаты семи стран: Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии — в знак протеста покинули зал ассамблеи, а также сделали совместное заявление.

Российская делегация возвращается в ПАСЕ, теперь уже официально. Делегаты ассамблеи подтвердили полномочия России без ограничений и санкций. Все поправки относительно агрессии в Крыму и в Донбассе европейские депутаты отклонили и даже попытались выбрать вице-президентом ПАСЕ одиозного российского депутата Леонида Слуцкого. Он с 2014 года находится под санкциями ЕС и США и был фигурантом сексуального скандала у себя на родине. Однако голосов за его избрание всё же не хватило.

После принятия резолюции относительно возвращения России делегаты семи стран: Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии — в знак протеста покинули зал ассамблеи, а перед этим зачитали совместное заявление.

ЦИТАТА: Будущее ПАСЕ находится под угрозой, поскольку Совет Европы теряет доверие людей, которых он защищает. Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами относительно совместных действий ассамблеи на следующих сессиях.

Дата выхода в эфир 27 июня 2019 года.