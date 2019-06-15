Немецкий эксперт: с западными санкциями Россия совладала лучше, чем ожидалось

Российская Федерация справилась со штрафными мерами Запада лучше, чем ожидалось, заявил в интервью Badische Zeitung экс-глава Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд. По словам немецкого эксперта по России, это в очередной раз свидетельствует о том, что санкции оказывают лишь «ограниченное воздействие» и не выполняют «желаемую штрафную функцию».
Российская Федерация справилась со штрафными мерами Запада лучше, чем ожидалось, заявил в интервью немецкой газете Badische Zeitung эксперт по России, бывший глава Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд.
«Это в очередной раз доказывает, что санкции оказывают лишь ограниченное воздействие. Желаемую штрафную функцию они не выполняют», — констатировал Мангольд.
Несмотря на это, Европейский союз всё равно не отменит санкции против России, если Москва не пойдёт на уступки по вопросам Сирии и Украины, признал немецкий эксперт.
«И тем не менее именно сейчас Европа нуждается в таком партнёре, как Российская Федерация, чтобы создать более мощный противовес Соединённым Штатам и Китайской Народной Республике», — отметил Клаус Мангольд.
Впрочем, по словам экс-главы Восточного комитета германской экономики, сейчас дела у Российской Федерации и без того идут «относительно хорошо».
«В последние годы российская экономика выдержала бремя низких цен на нефть. В 2019 году страну ожидает приличный экономический рост, как, собственно, это было и в прошлом году. Это свидетельствует о том, что у экономики России нет плохих предпосылок, — подчеркнул немецкий эксперт. — В стране большое количество прекрасно образованных молодых людей. Предприятия же выигрывают от слабого рубля. Это повышает их конкурентоспособность и экспортные шансы».
В свою очередь, чтобы российская экономика стала ещё продуктивнее, Россия, по мнению Мангольда, должна «набраться мужества и приватизировать государственные предприятия».
«Кроме того, российской экономике следует заключать больше альянсов с западными предприятиями. Благодаря этому в стране появятся новые технологии, которые помогут повысить продуктивность и улучшить благосостояние страны», — выразил уверенность эксперт по России.
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