Bild: преемница Меркель отчитала Путина за «вмешательство» в чужие дела

Преемница Ангелы Меркель на посту главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр «отчитала Путина» и заняла более жёсткую позицию по отношению к Москве, сообщает Bild. «Российский режим делает всё возможное для того, чтобы дестабилизировать своих ближайших соседей», — констатировала немецкий политик.

Выступая на мероприятии Фонда имени Бёрнса, преемница Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр «отчитала Путина» и заняла более жёсткую позицию по отношению к России, сообщает немецкий таблоид Bild.

И это притом что буквально на днях Крамп-Карренбауэр назвала Российскую Федерацию «важным соседом» и дала понять, что не имеет ничего против встреч премьер-министров федеральных земель Германии с российским лидером, отмечают авторы статьи Николаус Бломе и Зимон Шютц.

«Российский режим делает всё возможное для того, чтобы дестабилизировать своих ближайших соседей», — заявила председатель Христианско-демократического союза.

По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ни в коем случае нельзя позволить, чтобы Азовское море «превратилось в российские территориальные воды». В этом случае «жизненно важные для Украины пути окажутся под угрозой».

Комментируя же призыв премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера отменить антироссийские санкции, преемница Ангелы Меркель и вовсе потребовала во что бы то ни стало сохранить в силе штрафные меры Запада против Москвы, подчёркивают журналисты Bild.

Ведь в противном случае, пояснила глава ХДС, возникнет впечатление, что Европа готова мириться с «нарушениями международного права». Отстаивание свобод должно стать «неотъемлемой частью внешней политики Германии», призвала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Чёткий сигнал президенту России Владимиру Путину!» — констатируют авторы статьи Николаус Бломе и Зимон Шютц.