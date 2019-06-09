Das Erste: премьер Саксонии в пику критикам выступил за снятие санкций с России

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, принявший участие в экономическом форуме в Петербурге и встретившийся там с Владимиром Путиным, призвал к отмене антироссийских санкций, сообщается на сайте телеканала Das Erste. Тем самым Кречмер навлёк на себя критику со стороны немецких политиков, но продолжил настаивать на том, что сотрудничество с Россией — в интересах Европы, и позиция восточных земель Германии имеет право на существование, как и любая другая.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на встрече с Владимиром Путиным призывал к отмене антироссийских санкций, чем вызвал в свой адрес шквал критики, рассказывает немецкий телеканал Das Erste.

Теперь Кречмер выступил в защиту своего требования об отмене экономических санкций в отношении России. «Нам нужно прекращение украинского конфликта, в котором гибнут люди. Но мы хотим, чтобы санкции были сняты как можно скорее, — заявил саксонский премьер в интервью немецкому телеканалу. — Те, кто сейчас берут слово и делают это, грозя пальцем, должны также принять во внимание, что в новых землях Германии по этому вопросу присутствует мнение, обладающее равными правами с другими».

Как напоминает Das Erste, Кречмер вызвал критику в свой адрес, приняв участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге и встретившись там с российским президентом Владимиром Путиным. Он также использовал эту возможность, чтобы пригласить Путина в Дрезден, где тот служил в качестве офицера советских спецслужб во времена ГДР. В экономическом форуме также принимали участие министр экономики Германии Петер Альтмайер и премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг.

У главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр нашлись возражения по поводу требований Кречмера о снятии санкций: «Экономические санкции — это реакция на нарушающие международное право действия российского правительства в Крыму и на востоке Украины. Пока в действиях России там ничего не изменится, нет и пространства для изменений в экономическом сотрудничестве».

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Кречмеру побольше консультироваться со специалистами по вопросам внешней политики, потому что в противном случае он вредит интересам Германии.

«Ишингер обладает большой самоуверенностью. И ему тяжело принять, что существуют и другие мнения и позиции», — возразил Кречмер. В бывшей Восточной Германии свой особый взгляд на Восточную Европу. «Нам знакомы чувства людей, мы знаем и историю, и мы хотим называть вещи своими именами», — подчеркнул премьер-министр Саксонии.

Кречмер также ещё раз заявил о своей позиции по поводу проекта газопровода «Северный поток — 2» через Балтийское море, который необходимо реализовать при любых условиях. В некоторых спорах по этому вопросу прослеживаются американские интересы, считает политик. «Мы должны обсудить здесь европейские интересы, и потому, к примеру, должен появиться этот газопровод», — уверен Кречмер.

По поводу критики в его адрес он отметил, что в подобных словесных выпадах есть «нечто самонадеянное» — не хватало ещё, чтобы кто-то вменял ему в вину, что он придерживается такой позиции, потому что когда-то учил русский в школе. Между тем, экономическое объединение Саксонии поддержало Кречмера и говорило о положительном сигнале.

Напротив, Альтмайер ясно заявил: «Правительство Германии неоднократно объясняло, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока сохраняются причины, по которым они были введены». А наличие других мнений относится к «норме демократии», считает министр экономики Германии.

В свою очередь государственный министр по делам Европы Михаэль Рот отметил, что так ЕС и Германия придут к «внешнеполитическому расколу». Нет никаких немецких санкций, только международные. «Нам нужно, в первую очередь, прекращение аннексии Крыма и мир в Донбассе», — написал он у себя в Twitter.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ)