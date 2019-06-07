Премьер Саксонии: «Мы должны взять протянутую нам Россией руку»

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы Россия сохранила свою проевропейскую ориентацию», — заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он выступил за нормализацию отношений с Москвой и отмену санкций. Общие экономические связи — это хорошая защита от стремления к всемогуществу», — объяснил политик.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против антироссийских санкций и за нормализацию отношений с Москвой, сообщает N-TV. «Мы должны отменить эти штрафные меры. Я очень надеюсь, что обе стороны пойдут навстречу друг другу», — заявил он, отметив, что для его земли и восточногерманской экономики торговые ограничения представляют особенно большую проблему.

Сегодня Кречмер выезжает на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и собирается там приложить все возможные усилия для улучшения ситуации. При этом его позиция противоречит официальной линии Христианско-демократической партии, членом которой он является. ХДС, напротив, настаивает на сохранении санкций, поясняет издание.

Кречмер назвал нормализацию отношений с Россией стратегической целью: «Мы должны сделать всё возможное, чтобы Россия сохранила свою проевропейскую ориентацию и не ориентировалась на таких партнёров, как Китай или Индия». По его словам, Россия принадлежит к европейскому культурному пространству: «Мы поддерживаем отношения десятки лет, а также нас связывает энергетическое партнёрство с надёжными поставками сырья. Общие экономические связи — это хорошая защита от стремления к всемогуществу».

«Когда страны поддерживают тесные экономические отношения и постоянно обмениваются мнениями, им проще устранять существующие политические разногласия», — объяснил Кречмер и назвал Россию стратегическим партнёром Германии в сфере экономики и обмена технологиями. Он также подчеркнул, что восточногерманские земли поддерживают традиционно хорошие отношения с Россией, возникшие ещё во времена существования ГДР и Советского Союза. Западная же Германия больше ориентируется на США, отметил он: «Однако там (на Западе Германии. — ИноТВ) начинают понимать, что слепой веры в трансатлантическую дружбу тоже больше нет».

С помощью таких инициатив, как Экономический форум в Санкт-Петербурге, глава Кремля Владимир Путин протягивает Западу руку, объясняет Кречмер: «Но мы должны взять протянутую нам Россией руку». И это не исключает возможности открытого обсуждения таких проблем, как «аннексия» Крыма* и война на востоке Украины, подчеркнул политик.

Также Кречмер поддержал проект «Северный поток — 2»: «У меня чёткая позиция. Это важный проект, который нужно обязательно реализовать». По его словам, Германия правильно делает, что выступает за этот проект: «Когда мы вместе используем ресурсы, это ограничивает возможность обострения конфликтов. Аргумент, что Запад попадает в зависимость из-за «Северного потока — 2», неверен. Об этом и речи быть не может».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).